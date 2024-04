Perla Vatiero ha vissuto giorni molto negativi, infatti la vincitrice del Grande Fratello ha voluto rievocare il dolore che è stata costretta a provare. Ma alla fine ha pure annunciato cosa intende fare adesso che la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Nel video apparso nelle Instagram stories si è potuta notare una certa sofferenza nella ragazza.

La fidanzata di Mirko Brunetti non pensava di dover sopportare una vicenda simile, ma la vita è come sempre imprevedibile e Perla Vatiero ha dovuto affrontare questo dolore immenso. L’ex Grande Fratello ha avuto un crollo emotivo, a causa di una grave perdita familiare, della quale ne aveva parlato giorni fa. Ma ora è pronta ad andare avanti con i suoi obiettivi.

Perla Vatiero, il dolore della vincitrice del Grande Fratello: “Giorni brutti, ma ora vado avanti”

Perla Vatiero si era soffermata così sul lutto che aveva colpito l’ex volto del Grande Fratello 2023-2024: “Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai. Sto raggiungendo la mia famiglia, ora conoscete il motivo della mia assenza. Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché purtroppo la vita è un soffio. Fai buon viaggio zia, ti amo tanto”.

Nella giornata del 22 aprile è tornata attiva sui social e ha rivelato: “Ciao ragazzi, buongiorno. Eccomi, sono stati dei giorni molto brutti per me e la mia famiglia – ha esordito Perla -. Però vi ringrazio per il vostro affetto costante, mi siete stati davvero vicini, vi leggevo sempre tutti, grazie di cuore. Ora sto raggiungendo Milano, avevo lasciato tutto perché venerdì sono scappata giù”.

Infine, Perla ha annunciato: “Ho dei programmi lavorativi da terminare, per cui ora tornerò a Milano per qualche giorno”. E sicuramente nei prossimi giorni rivelerà meglio di cosa si tratta.