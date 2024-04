Al Grande Fratello è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione, ma ora Rosanna Fratello ha svelato quale vorrà essere il suo futuro. Ha deciso di rilasciare un’interessante intervista e qui ha rotto il silenzio, fornendo la sua idea su cosa voglia fare. E l’obiettivo prefissato definirlo ambizioso è quasi un eufemismo, infatti potremmo vederla nella trasmissione più importante.

Dopo il Grande Fratello, Rosanna Fratello non si è vista moltissimo in televisione ma il suo futuro potrebbe essere più roseo del previsto. Lei ha annunciato una grande novità, che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi se tutto dovesse procedere per il verso giusto. Andiamo a scoprire insieme cosa possiamo aspettarci nel domani lavorativo della cantante.

Dopo il Grande Fratello, Rosanna Fratello punta in grande: cosa vuole fare in futuro

Precisamente l’ex concorrente del Grande Fratello è stata contattata dal sito Tag24. Rosanna Fratello ha accettato di rispondere alle domande del giornalista e in futuro potremmo vederla all’opera nella trasmissione più seguita dell’anno dagli italiani. Ha nominato anche Cristiano Malgioglio, che potrebbe permetterle il raggiungimento di questo scopo.

L’artista vorrebbe partecipare al Festival di Sanremo, secondo quanto detto a Tag24: “Se mi piacerebbe partecipare il prossimo anno al Festival di Sanremo? Certo che sì, Cristiano Malgioglio sta scrivendo per me un nuovo brano. Vedremo come evolverà. Lui è riuscito nel tempo a far trasparire aspetti della mia personalità che difficilmente venivano colti da altri”.

Infine, su Malgioglio ha aggiunto: “Chissà che una bella canzone non riesca ad andare oltre il tempo e ad entrare ancora nella mente e nel cuore del mio pubblico”.