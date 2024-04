Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, grazie alla sua storia tormentata con la vincitrice Perla Vatiero poi finita nel migliore dei modi. E ora lui ha svelato cosa potrebbe riservargli il suo futuro, infatti ha deciso di rilasciare un’intervista nella quale è stato molto sincero e ha raccontato tutti i suoi grandi desideri.

Dunque, Mirko Brunetti è stato interpellato da SuperGuidaTv e l’ex concorrente del Grande Fratello ha ricevuto tante domande alle quali ha risposto. L’attenzione maggiore si è spostata sul suo futuro, infatti gli è stato chiesto cosa vorrebbe fare in televisione e le sue idee sembrano chiarissime. Anche se c’è pure un altro mondo che gli piacerebbe esplorare.

Mirko Brunetti, dopo il Grande Fratello svela quale sarà il suo futuro

Mirko Brunetti ha ammesso che, una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello, per quanto concerne il suo futuro ha avuto delle proposte di lavoro allettanti. Ovviamente ci sta pensando su ed è felice di questo, ma il suo obiettivo è il seguente: “Ho iniziato ad investire tanto su me stesso, ci sono tante proposte che stanno arrivando. La televisione e il cinema sono mondi che mi piacciono, ma ho anche il mio lavoro da portare avanti”.

Poi è arrivata una domanda diretta da SuperGuidaTv, inerente la possibilità che possa diventare opinionista del Grande Fratello: “Mi piacerebbe moltissimo, mi è piaciuto stare in studio in questi tre mesi. Sono rimasto colpito sia da Cesara Buonamici che dalla conduzione di Alfonso Signorini“. La sua candidatura c’è stata, vedremo come risponderà Mediaset.

Ovviamente si è trattato di una considerazione di Mirko, ma non ci sono ancora elementi solidi che possano far pensare ad un’idea del genere per la prossima edizione del Grande Fratello.