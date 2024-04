Simona Ventura, Ilenia Pastorelli e Marcella Bella sono state le ospiti della terza puntata di “Belve”, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 16 aprile alle ore 21.20. Le ospiti si sono messe in gioco e hanno risposto alle domande irriverenti della conduttrice. In puntata anche Claudia Gerini, ospite dello “spazio canoro” di Belve, Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste”, che, come di consueto, si è confrontato con delle Belve decisamente “underground”.

Presenti anche le “Eterobasiche”, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane scoperte da Belve che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di “maschi etero basici”. Una puntata ricca di sorprese e rivelazioni scottanti dalle tre ospiti in studio.





Belve, Ilenia Pastorelli fa una battuta e chiede a Francesca Fagnani di tagliare

Come detto, la puntata di martedì ha visto tre ospiti femminili: la conduttrice Simona Ventura, la cantante Marcella Bella e l’attrice Ilenia Pastorelli, che ha ricordato i suoi esordi da concorrente del Grande Fratello. Proprio quel programma le avrebbe consentito di essere notata dal regista Gabriele Mainetti che la volle protagonista del film Lo chiamavano per il film Jeeg Robot.

“Quando sono uscita ricordo che quelli che stavano con me nella Casa si sentivano arrivati. Io invece mi sono sentita al contrario. Dopo 6 mesi nella Casa era cambiato il mio mondo. Ho pensato di dover iniziare tutto daccapo. Dopo il GF non so per quale oscuro motivo mi chiamarono molti casting per fare dei provini, pensavo di non essere in grado”, ha raccontato Ilenia Pastorelli.

Ilenia Pastorelli la più simpatica anche nei fuorionda #belve pic.twitter.com/i3nWgenDvh — isabella insolia (@isainsolia) April 16, 2024

Durante la chiacchierata con Francesca Fagnani, Ilenia Pastorelli ha fatto una battuta sui nuovi rapper ma ha chiesto alla conduttrice di tagliare la scena, cosa che ovviamente non ha fatto. “Se tanti rapper dovessero andare nella Magliana je menano se sentono le canzoni perché è tutto un testo così ‘La mia ferita un tatuaggio sulla mia pelle…'” ha detto per poi aggiungere: Non mi sembra tutta sta sofferenza capito? Non la mettiamo questa che quelli sono tutti permalosi. Inizia una cosa che non finisce più… Me lo devi giurare che non la metti“, ha detto ancora. Ma ovviamente la scena è andata in onda divertendo non solo la Fagnani ma anche il pubblico a casa.