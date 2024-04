Loredana Bertè, le rivelazioni choc a “Belve“. Anche stavolta Francesca Fagnani non delude e nel suo programma intervista la popolare cantante che non smette di stupire non solo con la sua arte, ma pure con dichiarazioni sulla sua vita privata. L’artista ha avuto una ricca di successi e molto intensa non solo dal punto di vista professionale. La rocker in passato aveva rivelato di essere “sempre stata etero, purtroppo”.

Nella prima puntata di “Belve” che andrà in onda stasera su Rai 2 alle 21:20 Loredana Berté ha confermato il suo orientamento. Inoltre ha fatto una serie di confessioni piuttosto scioccanti. Ad esempio ha ammesso di essere ormai single da tempo e di essere casta da 10 anni: “Sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno…”.

Perché ha rotto con Bjorn Borg: la confessione choc

Loredana Berté ha avuto tanti amori, tra questi ricordiamo Adriano Panatta, Red Canzian e Bjorn Borg che ha anche sposato. Proprio su quest’ultimo ha raccontato un aneddoto incredibile. Prima ha rivelato il motivo della rottura e della fine del matrimonio: “Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare“. Poi il racconto su un episodio clamoroso.

“Eravamo in Florida – ha raccontato Loredana Bertè – tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bi***, very bi***. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: fare sesso con queste? L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata“.

Loredana ha poi parlato dei suoi grandi dolori, come la fine dell’amicizia con Renato Zero che gli manca “molto”. Sul possibile riavvicinamento: “Dipende molto da lui”. E soprattutto la morte della sorella Mia Martini: “Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente, perché non posso rimediare”. E alla domanda della Fagnani in che modo quell’evento l’abbia cambiata, Bertè risponde commossa: “spezzandomi il cuore”.

