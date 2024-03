“Ecco cosa è successo”. Loredana Bertè parla dopo il ricovero. Come abbiamo già raccontato, la famosa cantante italiana è stata costretta a fermare il suo tour per problemi di salute. La donna infatti ha avvertito un malore e sembra che sia stata trasportata in un nosocomio romano per l’accaduto. Ora, dopo qualche giorno di apprensione per i fan e tutto il panorama musicale italiano, l’artista decide di rompere il silenzio e tranquillizzare i suoi fan.

Era l’11 marzo 2023 quando l’entourage di Loredana Bertè ha annunciato che il concerto al Teatro Brancaccio non sarebbe andato in scena per un problema fisico della donna. Ulteriore tensione dopo 2 giorni, davvero quando la cantante ha fatto sapere che il live del 13 marzo a Varese sarebbe saltato e avrebbe subito un cambio di data (a maggio). Sembra infatti che Loredana Bertè avesse avvertito un improvviso dolore addominale che le dava parecchio dolore.





Ora finalmente, dopo giorni di ansia e mistero, Loredana Bertè, per la prima volta dopo l’accaduto, ha deciso di raccontare cosa è successo e dire a tutti i fan come si sente. Sui social la cantante di “Pazza”, l’ultima canzone presentata a Sanremo, dice: “Dear ‘Fenz’, Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ‘terapia d’urto’ e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere”.

La sorella di Mia Martini ha raccontato di essere “mortificata” per le date di Roma e Varese, slittate a maggio, come dicevamo. Poi prosegue: “Le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti”, ha scritto nel comunicato.

Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere. pic.twitter.com/kzH3oDAPCb — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) March 13, 2024

Sembra però che Loredana Bertè abbia portato a termine molti altri lavori nel frattempo, come fatto sapere lei stessa e che ha definito “meno gravosi” per la sua salute. La donna poi ha dato appuntamento a tutti con The Voice Senior, che andrà in onda venerdì e dove è caposquadra di un team definito ‘pazzesco’. “Con tutto l’amore che posso. Vostra Loredana”, conclude Loredana Bertè su X. Tutto rientrato per fortuna.

