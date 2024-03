Non arrivano buone notizie sulla salute di Loredana Bertè, la nota diffusa poco fa. Due giorni fa, lunedì 11 marzo, la cantante era stata ricoverata dopo un malore improvviso. A dare la notizia era stato il suo entourage. Un comunicato stringato diffuso nella tarda serata che sottolineava la decisione di annullare la seconda tappa del tour al teatro Brancaccio e ne spiegava le ragioni: “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale, che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena”.

“Al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve”. Erano in molti a pensare che la cantante, 73 anni e reduce dal successo di Sanremo dove ha vinto il premio della critica con la sua ‘Pazza’, sarebbe tornata molto presto dal suo pubblico, ma l’ultimo comunicato preoccupa.





Loredana Bertè resta ricoverata: “Necessari accertamenti urgenti”

In un post diffuso sul profilo X della cantante si legge come dopo il malore siano: “necessari ulteriori accertamenti urgenti”. Accertamenti che, molto verosimilmente, costringeranno la cantante ad allungare la permanenza nella clinica privata romana dov’è al momento ricoverata. Sembra che, almeno per ora, un ritorno sul palco sia fuori discussione.

Si legge ancora: “Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino, (a cui Loredana Bertè è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti. Per questo motivo – continua il post – abbiamo scelto di rinviare il concerto di Loredana Bertè al Teatro di Varese al giorno venerdì 10 maggio prossimo”.

“Siamo sicuri che comprenderete la nostra decisione. Al momento resta confermato il concerto di Torino“. E ancora: “Vi terremo aggiornati sulle altre date. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato”.