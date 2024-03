Ansia per Loredana Bertè, malore improvviso: è ricoverata in una clinica

A seguito di un improvviso malore, Loredana Bertè ha posticipato la tappa romana del suo tour, originariamente programmata per la serata di lunedì 11 marzo presso il Teatro Brancaccio. La notizia è stata diffusa dal team della cantante tramite un post su Instagram, dove si specifica che lo spettacolo è stato prontamente ripianificato per i prossimi mesi.





Malore per Loredana Bertè, è ricoverata

Loredana Berté, fresca della sua partecipazione a Sanremo, aveva già divulgato il suo progetto di portare il ManifestoTour attraverso i teatri italiani, un tour che avrebbe esplorato non solo la sua musica ma anche le vicende della sua vita artistica, narrate attraverso le liriche delle sue canzoni. Tuttavia, un inaspettato contrattempo di salute l’ha costretta a posticipare l’incontro con i suoi fan romani, come comunicato dal suo staff. Attraverso i social media, è stato rilasciato un avviso contenente tutte le istruzioni per chi possiede già un biglietto, anticipando che la nuova data fissata è il 15 maggio.

“Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso malore dovuto ai suoi precedenti problemi di salute, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve”, fanno sapere dallo staff della cantante.

Già presente a Roma dal giorno precedente, Loredana Bertè era entusiasta all’idea di esibirsi davanti al caloroso pubblico della città. La nuova data al Teatro Brancaccio è stata fissata per il 15 maggio 2024. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data.

Coloro che non potranno partecipare hanno la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto entro il 22 marzo 2024, presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la cantante è stata ricoverata per alcuni controlli in una clinica situata nella zona del Gianicolo. Al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni da parte dell’artista.