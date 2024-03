Bomba sulla notte di fuoco tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Dopo un periodo di vicinanza, il Grande Fratello ha deciso di regalare ai due una cena romantica e una notte nella suite della casa più spiata d’Italia e come da previsione tra i due è scattato anche un bacio. “Per due giorni dobbiamo fare finta che non sia successo niente, ci siamo baciati e coccolati tutta la notte”, ha rivelato Anita Olivieri a Rosy Chin, aggiornandola dopo la notte in suite.

In realtà le cose stanno diversamente, perché Alessio Falsone non ha intenzioni serie con Anita e lo ha rivelato proprio a Rosy Chin. “Sarà difficile perché siamo distanti, lei Roma, io Milano. Magari non ci andrà di fare avanti e indietro, io sono molto comodo. Poi può succedere di tutto, magari esco e sono coperto di f1c4, sono molto onesto“, ha rivelato il concorrente.

>> “Lo schifo totale”. Anita tocca il fondo al Grande Fratello, l’autore costretto a intervenire





Grande Fratello, Investigatore social svela che Alessio e Anita hanno consumato in casa

Nessuna prospettiva fuori, ma a quanto pare sembra che dentro la casa i due concorrenti abbiano già consumato. Almeno questo è quello che sostiene Alessandro Rosica, conosciuto sul web con il nome Investigatore social, in un video pubblicato sul suo account. “Io vi do la mia parola, non posso dire altro. Anita e Falsone hanno consumato“, ha detto Rosica.

“Non mi hanno specificato quando, come, che ora, ovviamente di notte quando staccano le telecamere quando consuma anche l’altra coppia (Letizia e Paolo). Vi assicuro che non si sono controllati, come non si controllano Letizia e Marco (sbaglia il nome ma ovviamente intende dire Paolo)”, spiega ancora l’Investigatore socia parlando della soffiata ricevuta, molto probabilmente da qualcuno che lavora all’interno del Grande Fratello.

Quindi il macellaio con la santa scopano ogni notte ma rompono le palle a Bea?



E la vipera di Anita no comment!



Ma poi i preservativi? Glieli porta direttamente il suo santucci? No comment#GrandeFratello

pic.twitter.com/lt39oOzIXP — Lascassapalle (@lascassapalle) March 10, 2024

Alessandro Rosica paragona Anita a Rosalinda Celentano, ex concorrente del Grande Fratello Vip che lasciò il suo fidanzato in diretta per iniziare una relazione con Andrea Zenga (i due stanno ancora insieme). “Notizia choc perché se poteva sembrare una roba finta pur di arrivare avanti è una roba vera, ma finta con lo scopo di arrivare avanti. Ancora peggio”, ha detto rivelando anche che Edoardo è arrabbiato e incredulo. “Una situazione schifosa. Edoardo non se lo merita, mi dispiace ma devo informare voi”, ha concluso.