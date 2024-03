Al Grande Fratello, il rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri continua a essere l’argomento della settimana. Dopo un certo feeling, gli autori li hanno invitati in suite per una serata romantica e ed è scattato il primo bacio in vasca. Anita e Alessio hanno parlato del loro legame e dell’alchimia che li unisce. Il gieffino ha ammesso di provare un forte interesse nei confronti di Anima ma ha anche chiuso a una possibile frequentazione all’esterno.

“Io ti dico che fuori – ha spiegato Alessio a Rosy Chin – tra me e lei sarà difficile perché siamo distanti. Lei è qui dentro da sei mesi e può succedere che io esco e sono pieno di fi*a e non mi va di stare in questa storia. Io sono molto onesto nel dire che è così e che fuori potrebbe finire perché io mi conosco. Sono pigro Rosy, sono comodo nella mia vita. Non voglio illudere nessuno. Io devo uscire da questa casa per capire”.

Grande Fratello, Anita richiamata dagli autori

In serata il Grande Fratello ha organizzato una festa per i concorrenti e Alessio Falsone ha ballato con Beatrice Luzzi. Dopo aver ballato insieme, il gieffino si è avvicinato ad Anita confessando che l’attrice ci avrebbe provato con lui. Anita è quindi sbottata iniziando a pronunciare una serie di frasi contro la concorrente: “Guarda che lei è proprio molesta quando beve, lo fa sempre. Non solo ora con te, è proprio molesta“, ha detto cercando di coprire il microfono con la mano.

E ancora: “Non solo è quella roba lì, ma è anche un po’ invidiosa, vuole tutto ciò che è mio“. Parole decisamente esagerate, tanto che un autore del Grande Fratello è stato costretto a intervenire. “Anita”, ha detto chiedendo alla concorrente di smetterla. Ma non è la prima volta che la Olivieri si lascia andare a queste esternazioni su Beatrice Luzzi. In passato aveva già detto: “Bevi la camomilla invece che dell’alcol, che non ce la fai. Non ce la fai proprio, Bea. Un bicchiere e guarda come fai. Due vaffa e le mani al collo“. “Inizia a bere meno“.

Pubblico furioso per il comportamento di Anita Olivieri e la frase su Beatrice Luzzi. “Giusto il richiamo! Anche l’autore si è accorto della frase e del microfono messo sotto”. “Ma davvero questa può dire che un’altra donna è molesta quando beve?”, si legge su X. “Lo schifo totale, poi lei parla di solidarietà femminile quando è la prima ad attaccare pesantemente una donna“, “Ha fatto talmente schifo che hanno deciso di riprenderla mentre cercava di coprirsi il microfono”, sono le parole di altri due utenti.