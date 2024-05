Venerdì 17 maggio è morto Franco Di Mare. La notizia è stata data dalla famiglia del giornalista: ”Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”. Alla fine di aprile il giornalista e conduttore televisivo, 68 anni, aveva rivelato di avere un mesotelioma, un tumore molto aggressivo il cui insorgere aveva messo in relazione alla sua attività di inviato di guerra.

Franco Di Mare era stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa appena due settimane fa: “Il mesotelioma – aveva spiegato – è causato dall’aver respirato le particelle di amianto presenti nell’aria, una malattia che può avere un’incubazione lunghissima, fino a 30 anni, e quando si manifesta è troppo tardi, non si guarisce anche se la scienza va sempre avanti”.

Franco Di Mare, chi è la figlia Stella

Il giornalista 68enne aveva confidato nelle scorse settimane di avere poco da vivere e aveva collegato la sua malattia ai tanti servizi da inviato di guerra, soprattutto nella ex Jugoslavia, da dove proveniva sua figlia Stella. Quando il giornalista aveva trentacinque anni e si trovava a Sarajevo per documentare la guerra in Bosnia, aveva deciso di adottare una bambina di dieci mesi che aveva incontrato in un orfanotrofio della città.

“Andai perché era stato colpito da una granata – raccontò nel 2019 a L’ora solare – Fu una fortuna che solo in due rimasero feriti. Non fu un atto di eroismo: io mi sono innamorato di una neonata, ci siamo un po’ scelti. Io non mi sento generoso, ho fatto di tutto per portarla via da Sarajevo ma in realtà non ho salvato nessuno. Lei, piuttosto, ha salvato me”, raccontò. Il giornalista raccontò la loro storia nel romanzo “Non chiedere perché”, dal quale nel 2015 fu tratta la fiction di Rai Uno con Beppe Fiorello “L’angelo di Sarajevo”.

Alessandra è la donna che, per tanti anni, è stata moglie del giornalista Franco Di Mare e Stella è stata adottata anche da lei. La donna è stata legata al giornalista fino al 2012. Il loro matrimonio, come rivelato dal giornalista in un post pubblicato nel 2017 sulla sua pagina Facebook, è finito con una separazione priva di conflitti.