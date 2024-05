Due giorni prima di morire, Franco Di Mare ha sposato Giulia Berdini, la fidanzata rimasta accanto a lui per sette anni e con la quale ha condiviso il dolore della malattia. Il giornalista ex Rai, in passato inviato di guerra, aveva deciso di parlare del tumore in una intervista al Corriere della Sera e poi in televisione a Che tempo che fa, dall’ex collega Fabio Fazio, lo scorso anno passato al Canale Nove dopo tanti anni trascorsi in viale Mazzini.

La notizia del matrimonio tra Di Mare e Berdini era trapelata già nei giorni scorsi grazie all’agenzia Dire, poi ripresa nella giornata di ieri, dopo la notizia della scomparsa del giornalista. “Franco Di Mare e Giulia Berdini si sono sposati. Dopo otto anni di fidanzamento il giornalista Rai, 68 anni, è convolato oggi a nozze con la sua compagna, classe 1991, che lavora per una società di ristorazione. La loro relazione è nata nella sede Rai di Saxa Rubra, dove lei era responsabile del catering del bar interno”, riportava l’agenzia stampa.

Matrimonio Franco Di Mare, la foto pubblicata dal fratello Gino

Il 15 maggio, due giorni prima della morte dello storico giornalista Rai, il fratello Gino ha pubblicato una foto su Facebook in cui si vede una composizione circolare di rose bianche e la frase “Post muto”. In molti non avevano capito e infatti tra i commenti si leggono battute ironiche, poi i post sono cambiati perché tutti hanno capito che quella era la foto del matrimonio di Franco Di mare. Oggi tra i commenti le condoglianze per la morte del fratello.

La notizia del matrimonio tra Di Mare e Berdini era trapelata già nei giorni scorsi ed è stata confermata anche su X da Sandro Ruotolo, ex giornalista Rai e candidato del Pd alle Europee. “Caro Franco, mi hai scritto pochi giorni fa e ti ho risposto con grande affetto. Hai tenuto ferma la tua denuncia contro il cinismo della Rai ma sei anche riuscito a coronare il desiderio di sposarti. Ne sono stato strafelice. Hai sofferto troppo. Che la terra ti sia lieve”, ha scritto.

Franco Di Mare, celebre giornalista della Rai scomparso il 17 maggio 2024, lascia la moglie Giulia Berdini e l’ex moglie Alessandra, con cui ha adottato la figlia Stella, conosciuta in un orfanotrofio proprio a Sarajevo, quando lavorava come inviato di guerra per la Rai. Di Giulia, all’epoca fidanzata, disse: “È la donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io”. E a proposito della differenza di età aveva detto: “Il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce”.