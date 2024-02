La prima serata del Festival di Sanremo 2024 si è chiusa con la lettura della classifica, ma Amadeus ha svelato solo le prime cinque posizioni. In questa occasione ha votato soltanto la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che è composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival di carta stampata, televisioni e web, eccetto web radio, che fanno parte di un’altra giuria.

Mercoledì e giovedì, invece, voteranno le altre due giurie, cioè il pubblico con il Televoto e la Giuria delle Radio, composta da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. Contrariamente a quanto accaduto nella scorse edizioni, dove la classifica provvisoria mostrava i primi dieci artisti più votati, quest’anno Amadeus ha voluto ridurre ulteriormente la classifica con le sole prime 5.

La classifica della prima serata di Sanremo 2024: Loredana Bertè prima

Queste le prime cinque posizioni della prima serata del Festival:

1) Loredana Berté – “Pazza“

2) Angelina Mango – “La noia“

3) Annalisa – “Sinceramente“

4) Diodato – “Ti muovi“

5) Mahmood – “Tuta gold“

Capelli turchini e minigonna, a 73 anni Loredana Bertè non ha abbandonato il suo look iconico ed è salita sul palco dell’Ariston raccontato un pezzo della sua vita e travolgendo la platea con la sua energia. A fine serata la bellissima notizia per la cantante: guida la classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2024, che prevede il voto della sola giuria della sala stampa e viene rivelata solo nelle cinque prime posizioni.

Al secondo posto Angelina Mango ‘La noia’, al terzo Annalisa ‘Sinceramente’, al quarto Diodato con ‘Ti Muovi’, al quinto Mahmood con ‘Tuta Gold’. A determinare la graduatoria nel quinto festival condotto da Amadeus sono 3 giurie differenti. C’è il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio – che sostituisce la ‘vecchia’ Giuria Demoscopica.

Loredana Bertè si è posizionata sul gradino più alto del podio alla fine della prima serata del Festival di Sanremo, che ha visto la presenza di tutti gli artisti in gara, i 27 big e i tre provenienti da Sanremo Giovani. La cantante è rimasta senza parole e sui social ha voluto ringraziare tutti: “Grazie a tutta la stampa che mi ha regalato questo sogno! So che la classifica é parziale, ma ancora non ci credo. Vi amo“. Una bellissima notizia per lei, che nel 2019 aveva partecipato al festival con ‘Cosa vuoi da me’ e si era posizionata quarta.