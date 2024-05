Nella Rai senza pace che cerca di trovare un equilibrio va in scena l’ennesimo scontro tra Caterina Balivo e Milo Infante. Uno scontro per ora non ancora palesato, ma assolutamente dietro l’angolo dopo quello che si è visto oggi. Già nei mesi scorsi c’era stato un acceso diverbio tra i due. Infante aveva dichiarato a Fanpage.it: “ho scritto al direttore Corsini e Coletta dicendo che questa cosa non si è mai vista ed è sbagliata, ma se le cose sono cambiate basta che me lo dicano”.

“Se chiunque può fare quello che vuole, allora va bene. Io domani metto una cucina in studio e mi metto a cucinare, ma vuol dire che non c’è più coordinamento”. Il nodo era la sovrapposizione delle notizie da parte di due programmi: La volta buona e ore 14, guidati da Balivo il primo e da Infante il secondo.





Rai nel caos, nuovo scontro tra Caterina Balivo e Milo Infante

Due programmi sulla carta molto diversi, tanto che nella sopracitata intervista Infante aveva detto: “Ore14 si occupa di cronaca, noi non regaliamo soldi, non facciamo interviste sui divani, non ci abbracciamo tra noi. Non è alleggerimento, se non faccio la cronaca non posso fare altro. Per anni con Serena Bortone non c’è stata mai sovrapposizione”.

“Ma ora nel nuovo corso de La Volta Buona ci si occupa di cronaca nera, cosa che non è scritta nella scheda del programma”. Oggi, 27 maggio, si è verificata la stessa situazione: sia Balivo che ore 14 hanno aperto con l’omicidio Giulia Tramontano, una scelta che di fatto sovrappone i due programmi e che innescherà problemi nelle prossime ore.

Problemi che Infante non aveva mai avuto con Serena Bortone: “anche quando è scoppiata la guerra siamo riusciti, senza mai parlarci, a evitare sovrapposizioni continuative. Ma erano casi straordinari, nei primi dieci giorni di guerra. D’altronde quello era l’impianto di Balivo fino a un mese fa, faceva la cronaca nella seconda parte, poi è stato deciso che la cronaca dovesse andare contro Ore14”.