Uomini e Donne, finito il programma iniziano i gossip sui protagonisti. Perché anche se Maria De Filippi ha dato appuntamento a settembre, il pubblico continua a seguire con molto interesse se ci sono evoluzioni o anche nuove storie tra chi ha fatto parte di trono e parterre in questi mesi. E, nemmeno a dirlo, uno dei più attenzionati è Mario Cusitore, l’ex corteggiatore di Ida Platano.

Sappiamo bene che non è andata a finire bene tra loro: la tronista ha deciso di lasciare lo studio senza scegliere, non prima di eliminare definitivamente lo speaker napoletano dopo l’ultima segnalazione sul suo conto. Ma a proposito di segnalazioni, i fan di Uomini e Donne non hanno potuto non notare che appena finito il dating show c’è stato un avvicinamento con un’altra dama.

UeD, la scoperta su Mario

Un paio di settimane fa la scoperta: Mario Cusitore e Cristina Tenuta si seguono su Instagram. Tutti a chiedersi se c’era qualcosa e visto che le voci si facevano insistenti, lui ha deciso di intervenire. Ha smentito le voci di flirt che stavano circolando in rete, ma questo non è bastato a far calare il silenzio sul suo rapporto con la dama del trono over.

La smentita è arrivata nel corso di una diretta Instagram, dove Mario ha cercato di spiegare il perché dello scambio di follow con Cristina, ossia un gesto d’amicizia scattato dopo aver ricevuto un invito per la stessa cena che per la cronaca era stata organizzata da Ernesto Russo. Ora, però, un’altra segnalazione.

Mario e Cristina hanno smesso di seguirsi su Instagram nonostante lui avesse parlato di una bella amicizia appena nata. Lo ha confermato anche Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip deve aver ricevuto diversi messaggi: “Sì, me lo avete scritto ieri (26 maggio) ma penso che non ci sia altro da aggiungere”, ha commentato.