Vi ricordate di Matteo Ranieri? È stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più discussi degli ultimi anni. Dopo la fine della storia con Valeria, la ragazza con la quale aveva deciso di abbandonare insieme lo studio, ora ha ritrovato l’amore. Deianira Marzano rivela l’identità della sua bellissima nuova fidanzata. Non è la prima volta che all’ex tronista vengono attribuiti flirt. Solo pochi mesi fa erano circolate indiscrezioni su Matteo ed una dama del trono over.

L’ex tronista era stato avvistato con questa persona mentre passeggiavano abbracciati. Tra loro c’erano state anche effusioni, come un bacio sul collo e coccole varie: “Erano molto carini”, spiegavano gli insider. Poi la cosa era finita lì. Ora però ci sono le foto.





Uomini e Donne, nuovo amore per Matteo Ranieri: lei è Fabiola

L’indiscrezione è trapelata da Deianira Marzano nelle sue storie Instagram. L’esperta di gossip ha pubblicato una foto della donna. Fabiola, questo il suo nome, ricorda molto nei tratti e nei lunghi capelli neri Valeria. “Dopo la storia con Valeria, Matteo ritrova l’amore con una certa Fabiola! Le due ragazze si somigliano molto. L’influencer campana ha aggiunto: Lui ieri era da lei! Sempre insieme”, racconta il sito Isa&Chia.

Fabiola sarebbe di Savona, su di lei si sa molto poco se non che si tratta di una bellezza mozzafiato, molto simile per la verità a Valeria Cardone. “Ma è la fotocopia di Valeria”, si legge sui social. La somiglianza, in effetti, sembra lampante. La speranza è che l’amore decolli e non riservi altre delusioni a Matteo Ranieri.

Se all’inizio, tutto lasciava presagire che sarebbe stata una bella relazione, poi tutto è cambiato. Dopo la scelta a Uomini e Donne, Matteo Ranieri si è dovuto ricredere su Valeria Cardone. Classe 1992, è cresciuto a Recco, nota località della Riviera di Levante in provincia di Genova. Dopo gli studi inizia a lavorare nell’azienda di famiglia dove produce serramenti insieme al fratello e al padre, ma è lo sport la sua vera passione.