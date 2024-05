“Il messaggio per Fedez”. Chiara Ferragni stavolta risponde e dai suoi gesti sembra evidente che la nuova fidanzatina dell’ex marito sia un argomento molto delicato. Uno potrebbe pensare che, essendo super vip, siano abituati a questo tipo di notizie, ai tradimenti e chi lo sa, anche a tutta questa gogna mediatica. Eppure ogni tanto ci dimentichiamo che dietro quei volti super conosciuti ci sono delle persone, degli essere umani con tutte le loro fragilità.

E da una parte c’è Fedez, che dopo anni in cui è sempre sembrato un uomo maturo, padre di due splendidi figli, ora sembra quasi irriconoscibile (a detta dei suoi stessi fan). E dall’altra c’è invece Chiara Ferragni, che potrebbero riassumere quest’ultimo anno come l’inferno in terra, probabilmente: prima l’oscura vicenda del Pandoro-Gate (dopo il cancro del marito) e ora la separazione con conseguente nuova vita di lui.





“Il messaggio per Fedez”. Chiara Ferragni stavolta risponde

Nessuno quindi si sarebbe aspettato un commento da parte dell’imprenditrice digitale. Cosa che invece è avvenuta, passivamente, facendo parlare i fan a posto suo. Come ha fatto? Ha semplicemente risposto a dei commenti e chiaramente, non a tutti, ma solo a quelli che toccavano determinati argomenti, ovvero uno: Fedez con la nuova compagna. Per chi non lo sapesse il rapper milanese si è fatto immortalare a Monaco con la modella francese Garance Authié.

Ma cosa è successo? Suoi social un utente scrive a Chiara: “Guarda, visti gli ultimi sviluppi posso solo dirti good riddance! Ma a tutti i livelli, davvero“. L’ex di Fedez allora non lascia alle ortiche ma decide di commentare con un cuore rosso. In un altro posto su Instagram invece, ha messo ‘mi piace’ ad un altro commento: “Hai lei [la cagnolina, ndr] e hai noi, semplicemente ti sei salvata“.

Poi quella storia di qualche giorno fa in cui Chiara Ferragni scrive: “Come una falena verso la fiamma“. Per Selvaggia Lucarelli invece le cose sono più complesse di così: “Ormai non serve che ve lo dica: quando c’è un problema reputazionale, la soluzione (per il solito) è spostare l’attenzione e finire sui giornali per altro (beneficenza o gossip, che importa). Ed è qui che andrebbe ignorato. E invece“.

