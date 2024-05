Dopo la rottura da Chiara Ferragni, Fedez ha lasciato l’enorme casa appena ristrutturata a Milano, in zona City Life, e si è trasferito in un appartamento in piazza Castello. Lo scorso weekend sono stati entrambi fuori Milano: se da un lato l’imprenditrice è volata a Madrid con i figli, il cantante ha preferito il Gran Premio di Monaco, dove ha seguito il Gran Premio di Formula 1 da un maxi yacht ormeggiato a Port Hercule con vista sul circuito.

I pacchetti offrono una vacanza di due giorni, ma sono disponibili anche in una versione più estesa dal giovedì, come ha fatto Fedez. I prezzi della mini vacanza con vista Gran Premio di Formula Uno partono da 2.450 euro a persona. Questa è la base di due giorni, quindi sabato e domenica, ma i prezzi aumentano in base ai giorni di permanenza e dagli extra richiesti.

Fedez a Monaco insieme a una modella del 2004: chi è la presunta fidanzata

A Monaco, Fedez è stato avvistato anche con quella che sarebbe la sua nuova fiamma, la modella francese Garance Authié. I due sono stati avvistati mano nella mano al GP di Monaco e il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Very Inutil People. Nella Instagram story del rapper si vede la modella ritratta di spalle a bordo dello yacht per assistere al Gran Premio vinto da Charles LeClerc.

“Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”, si legge sulla pagina Very Inutil People. A quanto pare, almeno secondo quanto riporta la pagina di gossip, la relazione tra Fedez e Garance Authié andrebbe avanti da qualche tempo.

Garance Authié è nata nel 2004 e ha iniziato a posare per servizi fotografici da bambina. Il primo servizio fotografico professionale lo ha fatto quando aveva solo nove anni. La modella sta studiando presso la IE Business School di Madrid, cioè l’Università con specializzazione in management e finanza.