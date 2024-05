Fedez avrebbe preso una decisione drastica nei confronti di un cantante italiano. E ancora una volta c’entra in qualche modo l’ex moglie Chiara Ferragni, alla luce di quanto sarebbe accaduto. Siamo in una situazione a dir poco incandescente, che potrebbe esplodere da un momento all’altro. L’ultima rivelazione è stata la più sorprendente e fa comprendere che ci siano davvero tensioni.

Infatti, Fedez dopo aver saputo di queste ultime voci ha optato per una decisione contro questo cantante italiano. Chissà cosa ne penserà Chiara Ferragni, dato che sulla questione non è ancora intervenuta né per confermare né per smentire la notizia che l’ha riguardata in prima persona. Ci sono nuovi dettagli emersi nelle scorse ore e vediamo di cosa stiamo parlando.

Fedez, decisione contro un cantante italiano: c’entra Chiara Ferragni

Dunque, Fedez sarebbe rimasto molto male di fronte a queste indiscrezioni che l’hanno portato a prendere questa decisione sorprendente sul cantante. Infatti, era ritenuto amico del rapper milanese invece, dopo quello che si è scoperto con Chiara Ferragni coinvolta, avrebbe cambiato idea sul collega e ora potrebbero essere finiti ai ferri corti.

Stando al racconto del giornalista Gabriele Parpiglia, intervenuto radiofonicamente a RTL 102.5 nel programma Password 2.0, Fedez avrebbe tolto il segui su Instagram ad Achille Lauro, dopo i rumor di un presunto flirt tra quest’ultimo e Chiara. L’imprenditrice digitale era stata vista ad una festa in compagnia dell’artista ed era stato proprio Parpiglia a sganciare la bomba gossip.

Inoltre, non si seguirebbero più nemmeno Fedez e Tony Effe perché il primo avrebbe avuto contatti con Taylor Mega, ex del collega.