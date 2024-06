Prima è tornata a sorpresa sui social, poco dopo si è fatta vedere per la prima volta in pubblico dopo l’annuncio del tumore. Kate Middleton ha rivelato di essersi sottoposta a una chemioterapia preventiva ma nel suo messaggio aveva anche preannunciato che avrebbe partecipato al Trooping the Colour, la tradizionale parata militare con cui ogni anno viene celebrato simbolicamente il compleanno del re.

Un evento sempre attesissimo ma quest’anno ancora di più, proprio perché ha segnato il ritorno in pubblico di Kate Middleton dopo l’annuncio della malattia, quindi a conti fatti dopo circa 5 mesi di assenza. E ovviamente la scelta di stile della principessa di Galles non è passata inosservata. Se nel ritratto condiviso su Instagram ha scelto un look casual ma sofisticato con giacca gessata e jeans, per la parata ha preferito rispolverare i suoi tanto amati look bon-ton.

Kate Middleton torna in pubblico, perché è vestita di bianco

Ma con una forte differenza rispetto al passato. Per il ritorno in pubblico in occasione del Trooping the Colour, Kate Middleton non ha sfoggiato le tinte pastello e vitaminiche degli scorsi anni (nel 2023 aveva scelto il verde brillante, ndr) ma si è presentata all’evento in total white, abbinato a una clutch nera firmata Mulberry e un paio di pumps candide col tacco a spillo di Jimmy Choo.

Nel dettaglio, abito e cappello coordinati, “spezzati” solo dal fiocco al collo e dai dettagli dark sul cappello. Si è affidata a Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite, per il modello dalla silhouette dritta con la gonna al ginocchio, le maniche lunghe e un maxi fiocco a righe black&white al collo. Un look coordinato a quello della figlia Charlotte, che ha indossato un modello in stile marinaro blu con profili bianchi con i colori in contrasto con quelli della madre.

The Princess of Wales has made a triumphant return to royal life as she attends Trooping the Colour todayhttps://t.co/DVtMrds6v9 pic.twitter.com/oOi6DB88eI — Tatler (@Tatlermagazine) June 15, 2024

Non ha rinunciato al classico cappellino, che è rigido sempre in bianco e nero, e firmato Phillip Treacy, capelli raccolti e alle orecchie perle “a grappolo” di Cassandra Goad che aveva già sfoggiato. Perché la scelta del bianco? Si sa, è il colore della trasparenza, della luce, della purezza, nonché il simbolo di una nuova vita. E sebbene al momento sia ancora alle prese con le cure contro il cancro, Kate Middleton sembra aver voluto puntare tutto su un outfit che rappresentasse a pieno la sua forza e la sua voglia di ricominciare.