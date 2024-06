Kate Middleton rompe il silenzio alla vigilia del Trooping the Colour, la sfilata in onore del compleanno di re Carlo III, che nel 2024 si terrà oggi sabato 15 giugno. Letteralmente Sfilata della Bandiera, nota anche come Parata del compleanno del sovrano, non coincide con la nascita del re, ma è stata decisa in questa data semplicemente per un motivo meteorologico. L’idea venne a Giorgio II, nato il 9 novembre 1683, quando in Gran Bretagna il meteo è troppo incerto e col rischio di pesanti piogge.

Per questo motivo il sovrano decise di fissare la data dei festeggiamenti al secondo sabato di giugno, cosa che poi è rimasta nel corso della storia. La festa si svolge alla Horse Guards Parade di St. James’s Palace, davanti al re e alla sua famiglia, che partecipa a cavallo o in carrozza e poi assiste dal balcone di Buckingham Palace al passaggio della RAF a concludere la festa.

Kate Middleton parteciperà al Trooping the Colour

Nella serata di venerdì, dopo tantissime voci, Kate Middleton ha rotto il silenzio. Lontana dagli eventi pubblici da gennaio, da quando le è stato diagnosticato un tumore, la futura regina sarà presente alla parata. “Sono rimasta sbalordita da tutti i gentili messaggi di sostegno e incoraggiamento degli ultimi due mesi. Hanno fatto davvero la differenza per me e William e ci hanno aiutato entrambi a superare alcuni dei momenti più difficili”, ha scritto la principessa attraverso i suoi canali social, condividendo una bellissima foto scattata nel 2024 dal fotografo reale Matt Porteous.

“Come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. Nei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi abbandonarti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere”, dice la principessa. “Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi il tempo tanto necessario per guarire”.

Kate Middleton ha cominciato a lavorare da casa e conta di partecipare ad alcuni eventi durante l’estate, ovviamente compatibilmente alla condizione di salute della principessa. Un portavoce del palazzo citato da BBC ha detto che il re Carlo III è “felicissimo che la principessa possa partecipare agli eventi di domani”.