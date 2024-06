La coppia Paolo Masella-Letizia Petris è stata la prima a nascere nella casa del Grande Fratello e tra quelle sopravvissute dopo la fine del reality di Canale 5. Il macellaio romano e la fotografa romagnola, infatti, hanno continuato a frequentarsi anche fuori dagli studi di Cinecittà e checché ne dica il gossip stanno ancora insieme. Da poco è stato il compleanno di lei che ha festeggiato con fidanzato e anche amici del GF a Riccione.

Una bella reunion che i fan del Grande Fratello ovviamente non si sono persi. Ma hanno subito notato un particolare che ha fatto immediatamente pensare che tra i Paoleti ci sia aria di crisi, nonostante la coppia avesse ribadito anche nei giorni precedenti al party quanto fosse felice e innamorata.

Paolo Masella su Letizia Petris: “Sono cose che succedono”

Tornando al famoso compleanno a Riccione, la pietra dello scandalo è stato un video che ha fatto rapidamente il giro dei social. Video che mostra Letizia Petris e Paolo Masella abbracciati e intenti a ballare insieme. Ma a un certo punto lui fa per avvicinarsi e baciarla e la fotografa si sposta ed evita il bacio del fidanzato più di una volta.

Questo atteggiamento è stato presto interpretato come un chiaro segnale di crisi nera. Ma è vero che le cose tra loro non stanno come vogliono far credere? Cosa sta succedendo? Le critiche e i giudizi dei fan sono arrivati a pioggia dopo quel filmato, al punto che Paolo ha deciso di intervenire pubblicamente.

“Fatela finita di dire e cercare cose che non esistono – è sbottato in una Storia registrata con accanto Letizia, che però non è inquadrata per intero – quando io e Lety siamo insieme e ci diamo un bacio: ‘lei si è scansata, Oddio non lo ama! Ragazzi, sono cose che succedono, per qualsiasi motivo. Magari si è fatta male all’anca ed è scivolata. Smettetela di cercare qualcosa che non va. Sta andando tutto bene e ci amiamo”. Fine della storia? Difficile.