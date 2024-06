Da quando è finita con Alessio Falsone, i riflettori si sono riaccesi su Anita Olivieri del Grande Fratello. E sul suo ex, Edoardo Sanson, che per il gossip – e la stessa ex concorrente del reality – avrebbe una storia con Nicole Murgia, anche lei volto del programma di Canale 5. Ma questa volta la notizia non riguarda rotture e storie segrete.

Questa volta la protagonista è solo Anita Olivieri, che l’altra sera ha partecipato al compleanno dell’ex coinquilina e amica Letizia Petris insieme ad altri gieffini. Un party, quello di Letizia, che ha fatto molto parlare perché pare ci siano state delle tensioni tra Mirko e Perla, ma anche un po’ di maretta tra Vittorio Menozzi e altri ex concorrenti.

Anita Olivieri massacrata dal pubblico: la gaffe

“Durante i festeggiamenti al compleanno di Letizia molti dei presenti hanno notato che tra alcuni ex concorrenti del GF c’era un po’ di maretta. Alcuni non si sono neanche salutati. Vi confermo che è tutto vero. C’è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato”, sostengono i beninformati.

Ma, dicevamo, anche un’uscita di Anita ha scatenato i fan. È successo, come mostra il video da lei pubblicato tra le Storie e poi finito su X, mentre era a cena con altri ex concorrenti del Grande Fratello tra cui Marco Maddaloni cui dice, parlando della gente fuori dal locale: “Sembra di stare allo zoo“.

Anita, non è più probabile che fossero in fila per un tavolo? Chiedo pic.twitter.com/SJgMrhvpm6 — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 8, 2024

Poi saluta qualcuno tra la folla e sembra lasciare intendere che tutta quella gente sia lì per loro. Apriti cielo tra chi ha visto quel filmato: a parte il fatto che per molti tutta quella gente non era affatto lì per lei, questo atteggiamento è visto come una mancanza di rispetto. “Ma poi la convinzione”, “Imbarazzante”, “Guarda che non ti fila nessuno”, si legge sotto.