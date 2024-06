Isola dei Famosi, la confessione dell’opinionista Sonia Bruganelli dopo la finale. L’ex moglie di Paolo Bonolis poco fa ha tenuto una diretta social per fare un bilancio della sua esperienza nel reality show e poi ha annunciato quali saranno i suoi prossimi impegni professionali. Bruganelli ha spiegato di aver preso una decisione ben precisa, frutto evidentemente di una attenta riflessione. La notizia però ha fatto scontenti i suoi fan, che adesso le stanno chiedendo con insistenza di cambiare idea.

Intorno a Sonia Bruganelli c’è sempre molta attenzione mediatica. Nei giorni scorsi si è parlato di un suo possibile ruolo come presentatrice di una nuova edizione dell’Isola dei famosi al posto di Vladimir Luxuria o come naufraga in Honduras. Voci che però non hanno mai trovato una conferma da parte della diretta interessata. Adesso Bruganelli ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza in merito al suo futuro professionale.

Sonia Bruganelli, annuncio choc dopo la finale dell’Isola dei Famosi

“Rifaresti l’opinionista a L’Isola se te lo dovessero richiedere o al GF?”. È la domanda posta da un telespettatore all’ex moglie di Bonolis via social. La risposta di Sonia ha spiazzato tutti: “No – ha detto – credo di aver esaurito il mio tempo per commentare reality”. L’annuncio ha scatenato la reazione dei fan: “No Sonia, ripensaci, noi vogliamo vederti ancora all’Isola”, le ha scritto uno. “La tua presenza era l’unica cosa bella del programma”, ha aggiunto un altro. Ma come fa notare Novella 2000, non ci saranno ripensamenti: “A differenza di anni passati, dove poi ha cambiato idea, pare che stavolta l’opinionista abbia le idee piuttosto chiare”.

Intanto se il futuro del reality appare piuttosto inverto. Qualche giorno nel corso della conferenza di bilancio sui programmi Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha sollevato pesanti critiche verso il programma. “Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro sull’Isola dei famosi non mi soddisfa. Ci sono state cadute di stile per concorrenti scelti male“, ha detto l’amministratore delegato di Mediaset.

Berlusconi non è entrato nello specifico e ha affermato comunque di aver apprezzato il lavoro di Vladimir Luxuria. Intanto è andata bene a Dario Maltese, l’altro opinionista che faceva coppia con Sonia Bruganelli. A lui è stata assegnata infatti la conduzione di Mattino 5 Estate.

“Il giornalista è stato premiato dopo la sua avventura come opinionista de L’Isola – scrive Libero Magazine – e potrà tornare a vestire panni più comodi, in un programma più nelle sue corde. Non che non se la sia cavata nel salotto di Luxuria, anzi: il mezzo busto del Tg5 delle 20 ha dimostrato di destreggiarsi piuttosto bene nel mondo dell’intrattenimento, tenendo testa con ironia alla veterana (in questo ruolo) Sonia Bruganelli”.