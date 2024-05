Sonia Bruganelli e la dichiarazione inattesa su Paolo Bonolis. Ha fatto rumore la rottura della storica coppia. In pochi pensavano che il conduttore e la produttrice tv dopo tanti anni insieme e tre figli potessero separarsi. Ma evidentemente l’amore è eterno finché dura e così i due, pur restando in contatto, hanno preferito lasciarsi. Negli ultimi giorni si è parlato di uno scoop sull’opinionista dell’Isola dei Famosi.

Ha generato scompiglio il gossip di Chi su Sonia Bruganelli e il ballerino Angelo Madonia. I paparazzi di recente li hanno sorpresi insieme a Palma di Maiorca e poi a Roma. In realtà si tratterebbe di motivi di lavoro, i due del resto si conoscono da tempo e sono amici. Sul rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis ora spuntano fuori alcune dichiarazioni della produttrice tv che fanno discutere…

Leggia anche: “Insieme in gran segreto” Sonia Bruganelli e il vip della tv, lo scoop dall’interno: hanno cantato





La frase di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis

C’è curiosità sul tipo di rapporto che esiste oggi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Oltre 25 anni insieme non si cancellano facilmente, ma c’è modo e modo di lasciarsi. Ora è proprio la produttrice a rivelare qualcosa che fa capire bene il legame fra loro due. Al magazine “Confidenze“, che le ha dedicato la copertina, Sonia ha rilasciato alcune interessanti e inattese dichiarazioni.

“Credevo al per sempre – dice Sonia Bruganelli, separata da un anno da Paolo Bonolis – ora so che l’amore finisce, ma la stima (e i ricordi belli) restano”. È stata lei a decidere di separarsi e al conduttore non è rimasto che accettare: “Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli” ha aggiunto lei.

Sonia non commenta i rumors sulla sua vita sentimentale, ma sulla possibilità di Paolo Bonolis di trovare un’altra donna dice: “Sarei felice per lui. Anzi, forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata“. Allo stesso tempo il diretto interessato al Corsera ha confessato: “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.

“Ora basta”. Isola dei Famosi, Dario Maltese contro Sonia Bruganelli: “Da oggi lo faccio”