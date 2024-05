Sonia Bruganelli è al momento impegnata con l’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Proprio come succedeva nello studio del GF Vip di Alfonso Signorini, la ex signora Bonolis commenta in diretta le dinamiche dei naufraghi in gioco senza peli sulla lingua, anche a costo di discutere con i concorrenti che si trovano in Honduras. Con lei c’è Dario Maltese, il volto del Tg5 con cui si vociferava ci fosse maretta.

Entrambi, ad avviso di Platinette, potrebbero dare di più: “C’è un eccessivo bon ton. Sonia ne avrebbe per tutti, salvo poi tessere o disfare lodi o improperi verso la nobildonna nullafacente Alvina. Maltese interviene poco, è quasi sottomesso“, ha detto alla rivista DiPiù commentando, o meglio bocciando, i due opinionisti dell’Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli, “scoop confermato”: stanno insieme

Non gode di molti giudizi positivi questa edizione del reality e infatti anche gli ascolti ne risentono nonostante la presenza di Sonia Bruganelli, che è un personaggio molto amato e allo stesso tempo ‘odiato’ dal pubblico televisivo. Ed è anche un personaggio del gossip ora che è finito il matrimonio con Bonolis.

Si professa single l’opinionista ma gli esperti della cronaca rosa da tempo sono sulle tracce di lei e di Angelo Madonia. Già la rivista Chi aveva mostrato qualche foto ma conferme zero. I paparazzi di recente li avevano già sorpresi insieme a Palma di Maiorca e poi a Roma e il maestro di ballo aveva spiegato di conoscere poco Sonia ma anche di trovarla simpatica e intelligente.

In realtà, sostiene Alessandro Rosica “Sonia Bruganelli e il ballerino Angelo Madonia si frequentano in gran segreto da mesi, lo hanno rivelato loro stessi ad amici intimi, mentre alle testate dicono di essere solo amici”. Così si legge sotto il nuovo post dell’esperto di gossip. Dunque stanno davvero insieme? Così assicura qualche amico intimo della coppia che ha poi spifferato tutto al gossip anche se bisogna sempre aspettare conferme per avere certezza.