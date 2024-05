All‘Isola dei Famosi starebbe per essere comunicata un’altra brutta notizia, diremmo l’ennesima, riguardante uno dei protagonisti del reality show. Vladimir Luxuria dovrà informare il pubblico e sicuramente le reazioni dei telespettatori saranno immediate, anche perché quest’anno davvero è successo praticamente di tutto da quando è iniziato il programma.

L’Isola dei Famosi, nel suo ultimo appuntamento in diretta, ha visto l’eliminazione di Rosanna Lodi e il ritiro di Joe Bastianich. Ma adesso c’è qualcos’altro a preoccupare i vertici di Mediaset. Starebbe per arrivare una brutta notizia, dunque ancora qualcosa di non positivo, e la conduttrice, assieme agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, non può essere tranquilla.

Isola dei Famosi, ennesima brutta notizia in arrivo

Non sappiamo se la produzione dell’Isola dei Famosi sarà in grado di scongiurare questa brutta notizia, ma in caso contrario Vladimir tremerebbe sempre più. E chissà come reagirebbe Pier Silvio Berlusconi, che indubbiamente si sarebbe aspettato ben altro. Tra l’altro, ricordiamo che è ancora in corso la battaglia a distanza tra Luxuria e l’ex naufrago Francesco Benigno, squalificato.

A riferire tutto è stata Deianira Marzano, infatti nella giornata del 14 maggio l’esperta di gossip e televisione ha letteralmente tirato una bomba sull’Isola dei Famosi: “Prossimamente pare che ci sarà un altro ritiro all’Isola“. Non ha specificato la data, ma a questo punto potremmo aspettarci questo abbandono durante la prossima puntata in diretta, come accaduto con Joe Bastianich.

Nessuna informazione ancora sul nome del naufrago o della naufraga che starebbe pensando a ritirarsi dall’Isola dei Famosi. Si tratta di una voce che è dunque in attesa di conferma ufficiale.