L’Isola dei Famosi si appresta a salutare un’altra naufraga. Il suo addio sembrerebbe essere questione di pochissimo tempo, stando alle ultime indiscrezioni. Dopo la puntata in diretta del 13 maggio, che ha causato l’eliminazione di Rosanna Lodi e il ritiro di Joe Bastianich, un’altra pedina in Honduras sta per cadere. E quindi Vladimir Luxuria la inviterà ad andarsene.

All’Isola dei Famosi questa naufraga sarebbe ormai in procinto di dare il suo addio al resto dei compagni di avventura, che continuerebbero senza la sua presenza. A rivelare in anteprima tutto questo è stato il sito Biccy, che ha riportato anche dei dati che allo stato attuale paiono inconfutabili. E quindi andiamo a vedere insieme cosa sta per accadere.

Isola dei Famosi, naufraga verso addio: chi è

All’Isola dei Famosi questa naufraga direbbe addio a causa del pubblico. Infatti, è uscito fuori un sondaggio sul prossimo eliminato e i risultati venuti fuori sono tutt’altro che buoni per la concorrente. Sono cinque i protagonisti che sono finiti al televoto e che rischiano grosso, ma in particolare c’è uno che pare essere completamente al sicuro da ogni problema.

Il sito Biccy ha riportato i dati di uno dei primi sondaggi effettuati. Artur Dainese si è piazzato primo col 28,93% delle preferenze, poi abbiamo Samuel Peron al 28,10%. Successivamente c’è Khady Gueye al 18,18% e Alvina Verecondi Scortecci al 17,36%. Ben più lontana Valentina Vezzali, che potrebbe essere eliminata avendo finora conquistato il gradimento di appena il 7,44% dei votanti.

C’è ancora molto tempo per votare, quindi la situazione potrebbe cambiare, ma la posizione di Valentina Vezzali pare essere quella più traballante. E dovrà darsi da fare in questi giorni per far cambiare idea al pubblico.