Se n’è parlato per un mese intero col pubblico dell’Isola dei Famosi furioso per il totale silenzio, ma ora si è finalmente scoperto il naufrago che avrebbe rubato del cibo dalla produzione per poi darlo agli altri compagni di avventura. All’epoca dei fatti a consumare la pietanza erano stati in particolare tre concorrenti: Pietro Fanelli, Alvina e Khady Gueye. Loro però si erano subito proclamati innocenti.

Infatti, avevano confermato di aver mangiato ma di non aver sottratto del cibo. Lo avevano semplicemente avuto e quindi avevano deciso di consumarlo. E all’Isola dei Famosi, sul naufrago che avrebbe rubato il cibo era calata l’omertà. Anche se l’ex naufrago Daniele, come ricordato dal sito Biccy, aveva ammesso di sapere tutto: “So chi è stato, ne ho la certezza. Una persona che ha sempre manifestato pubblicamente il suo essere ligio alle regole e il suo essere ossequioso ai dettami del leader”.

Isola dei Famosi, chi è il naufrago che avrebbe rubato il cibo

Il ‘ladro’ dell’Isola dei Famosi sarebbe ormai stato individuato definitivamente. Il naufrago, reo di aver rubato il cibo, è uno che si trova attualmente in Honduras e che non è stato né eliminato né si è ritirato. Sono due compagne di avventura ad aver sganciato la bomba, con una di loro che ha voluto annunciarlo apertamente durante le nomination del 13 maggio.

Chi avrebbe rubato il cibo alla produzione dell’Isola sarebbe stato Artur Dainese. Khady Gueye ha esclamato: “Ho coperto Artur beccandomi anche punizioni per cose che aveva fatto lui, mi hanno tolto il riso per questo e lui non si è mai proposto di darmi un po’ del suo riso”. E Greta Zuccarello, che ha saputo tutto da Khady, ha puntato definitivamente il dito contro di lui: “Nomino Artur perché è stato Lupin“.

Khady è delusa dal comportamento di Artur! #Isola pic.twitter.com/vYbLXHyOzO — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Capiremo nei prossimi giorni se Artur, una volta messo al corrente delle accuse, vorrà replicare. In passato erano stati fatti i nomi di Peppe Di Napoli e Joe Bastianich come possibili ‘ladri’, ma ora tutto è stato smentito.