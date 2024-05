All’Isola dei Famosi Samuel Peron ha vissuto fortissime emozioni nella serata del 13 maggio. Ed è finito tra le lacrime, quando ha scoperto tutto dopo essere stato incalzato da Vladimir Luxuria. Il video del suo pianto è diventato virale e ha commosso tantissime persone che in quel momento stavano vedendo il reality show. Per il coreografo un momento indimenticabile.

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi, Samuel Peron prima di finire tra le lacrime è stato invitato dalla padrona di casa a camminare su un ponte. Qui erano presenti diverse parole che facevano riferimento alla sua vita e si è dunque soffermato su diversi aspetti personali, anche molto negativi. Fino ad arrivare ad un evento che non dimenticherà facilmente.

Leggi anche: “Devi andare subito via”. Isola dei Famosi, la naufraga costretta a tornare in Italia: cosa è successo





Isola dei Famosi, Samuel Peron finisce in lacrime: il motivo

Durante questo percorso sul ponte delle emozioni all’Isola dei Famosi, Samuel Peron prima di far sgorgare tutte le lacrime possibili si era già commosso nel ricordare la madre defunta. Due anni fa ha dovuto fare i conti con questo terribile lutto e per lui è ancora una ferita aperta. Ha infatti esclamato sulla mamma: “Lei è stata una donna che mi ha dato moltissimo, l’ho vista piangere per poter farmi avere ciò che ho ottenuto nella mia carriera”.

Poi Peron ha aggiunto sulla madre: “Lei un giorno mi disse che l’ambizione era quella di essere dove ero io in quel momento. Spero di averle dato tanta gioia quando era in vita perché se lo meritava. Se fosse qui le direi che la amo alla follia, parole che nella mia vita ho sempre usato alla follia”. Successivamente Samuel ha avuto un regalo speciale: incontrare e riabbracciare sua moglie Tania Bambaci. E non è riuscito a trattenere le lacrime.

"Godetevi i vostri genitori"

Le prole di Samuel ci sono arrivate dritte al cuore! ❤️‍🩹#Isola pic.twitter.com/Qa8L3jmpsB — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Samuel ha fatto una scelta coraggiosa e di grande amore, infatti ha deciso di rinunciare alle lasagne pur di stringere in un abbraccio la sua Tania. Ha pianto e le ha detto che il suo amore nei suoi confronti è immenso.