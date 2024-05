Nuova puntata dell’Isola dei Famosi nella serata del 13 maggio. E un’altra naufraga è stata purtroppo eliminata e ha dovuto fare rientro in Italia. Ha salutato tutti e ha chiuso anzitempo la sua esperienza in Honduras. La decisione del pubblico è arrivata nel corso dell’ottavo appuntamento in diretta del reality show, condotto sempre da Vladimir Luxuria.

Dunque, nel corso della serata dell’Isola dei Famosi il nome della naufraga è stato fatto immediatamente dalla conduttrice, la quale l’ha informata di essere stata eliminata definitivamente. Non c’è stato niente da fare per la concorrente, nonostante una differenza non così marcata con un compagno di avventura, che alla fine ce l’ha fatta a restare.

Isola dei Famosi, naufraga eliminata: chi è

Erano tre i concorrenti dell’Isola dei Famosi a rischio, ma solo una di loro se n’è andata per sempre dall’Honduras. La naufraga eliminata non ha raccolto il risultato sperato ed è stata costretta ad accettare l’epilogo peggiore. I telespettatori hanno votato e il loro parere è stato decisivo. Grande soddisfazione invece per coloro che sono rimasti nel programma.

Il pubblico ha decretato la permanenza di Samuel Peron, con ben il 48% delle preferenze, mentre Artur Dainese ce l’ha fatta a rimanere col 27%. Ad essere eliminata è stata Rosanna Lodi, che non è andata oltre il 25% dei voti. Prima che lei se ne andasse, ha compiuto un gesto che in tanti si attendevano e che comunque ha provocato qualche malcontento.

Rosanna Lodi ha dato il cosiddetto bacio di Giuda prima di lasciare l’Isola. Si è avvicinata verso Greta Zuccarello e l’ha baciata, causandole quindi l’inevitabile nomination.