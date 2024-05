“Adesso basta, da oggi in poi…”. Isola, Dario Maltese choc contro Sonia Bruganelli. L’uomo, c’è da dirlo, sta dando molte soddisfazioni al pubblico di Canale 5. Partito un po’ in sordina, ha sin da subito saputo ritagliarsi i suoi pezzi all’interno della trasmissione condotta da Vladimir Luxuria. Ma è durante quest’ultima puntata che ha proprio tirato fuori gli artigli e ha fatto sentire di che pasta è fatto. E non contro qualche naufrago, ma contro la regina delle opinioniste: Sonia Bruganelli.

Si sa, schierarsi apertamente contro di lei potrebbe risultare difficile e rischioso, visto che è una delle donne della tv più argute che c’è su piazza. Eppure Dario Maltese, almeno ieri sera c’è riuscito. Ma andiamo a vedere cosa è successo e cosa le ha detto. Tutto è incominciato quando ieri, nella puntata speciale di domenica, alcuni naufraghi hanno parlato di questo famoso “gruppo di potere” (si tratterebbe di Samuel, Edoardo e Greta). Sarebbero loro, per alcuni, a decidere qualsiasi cosa a Cayo Cochinos.





"Adesso basta, da oggi in poi…". Isola, Dario Maltese choc

Non solo, sarebbero gli stessi che grazie ad alcuni stratagemmi, riuscirebbero anche ad escludere di fatto alcuni naufraghi e a renderli antipatici agli occhi del pubblico. La Bruganelli però non ci casca e dice: “Valentina, più che gruppo contro, mi sembra che tu abbia una necessità continua di conferme. Oggettivamente un pochino questa cosa mi fa strano. Tu eri arrivata come possibile leader e un po’ patisci questo ruolo che presumevi fosse diverso per te. Tu chiedi conferme, ma se quelle opinioni non sono come quelle che speri, inizi un circolo di permalosità e di volontà di allontanarti”.

Sono pronti a commentare TUTTO: Sonia Bruganelli e Dario Maltese! #Isola pic.twitter.com/zvRUixwrfi — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2024

Ma non è d’accordo Maltese che invece replica piccato: “Ma dai, ma la stanno massacrando. Voglio dire che Valentina la stanno massacrando e questo ormai è un gioco in cui tutto è molto chiaro. C’è un gruppo ben definito che sceglie la sua vittima, con questo atteggiamento passivo aggressivo da isola e poi gradualmente la porta all’espulsione. In questo momento la vittima è Valentina. Poi indubbiamente lei sta attraversando un momento difficile, come capiterà anche agli altri. Però volevo dire agli altri naufraghi: svegliatevi! Perché i prossimi potreste essere proprio voi“.

Sonia non crede alla buona fede di Valentina!#Isola pic.twitter.com/4uMqg5KWbc — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2024

Sonia allora ribatte: “Ma quale gruppo? Lì sono tredici in totale. Se questo gruppo è fatto da quattro o cinque, perché gli altri non fanno un altro gruppo? Perché mi sembra che il vostro adesso sia un alibi, quello di tirare in ballo questo gruppo. Quando le cose non vanno bene dite ‘adesso mi fanno fuori’. Quindi non è colpa di questo fantomatico gruppo“. Dario allora conclude deciso: “No, il gruppo c’è indubbiamente e si vede benissimo. Anzi, io Vlady te lo dico ufficialmente: io da qui alla finale ogni settimana mi impegnerò quanto più possibile per sgretolare questo gruppo di potere. Il gruppo c’è eccome. Poi gli altri sbagliano a non compattarsi, ma fanno bene ad avere paura“.

