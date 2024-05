“Mi vuoi sposare?”. Isola dei Famosi, la proposta in diretta in Honduras, naufraghi in lacrime e grande emozione anche in studio. La puntata dell’Isola, questa settimana, è andata in onda domenica 19 maggio 2024 e anche in questo caso non sono mancati i colpi di scena. Uno in particolare ha fatto emozionare tutti: a casa, in studio e soprattutto sull’Isola onduregna.

Come hanno raccontato le immagini in diretta, il compagno di una delle naufraga si è presentato lì e si è messo in ginocchio, chiedendo alla compagna di sposarlo, una volta terminata questa avventura. “Penso che la mancanza di questi giorni, anche solo per parlarle a voce, è diventata una privazione molto forte. Sono molto contento di come si sta comportando e la fierezza della donna che ho accanto. Sento il dovere di dirti che sei bellissima. Sprechi troppe ore a truccarti, non ne hai bisogno”.





“Mi vuoi sposare?”. Isola dei Famosi, la proposta in diretta

E ancora: “Vederti splendere così è un bel messaggio. Il nostro incontro non è stato casuale, è autentico e noi condividiamo tanto. Sei una donna che può insegnare tanto, mi hai arricchito. Averti a fianco significa diventare più sereni”. Ma di chi parliamo? Di Matilde Brandi e di Francesco Tafanelli. L’uomo è arrivato all’Isola e l’uomo ha emozionato tutti.

Matilde, prima di sapere della proposta, aveva commentato: “Francesco è arrivato nel momento peggiore, quello più buio e in cui avevo perso la speranza. Se me lo posso permettere mi tratta da principessa finalmente”. A questo punto Francesco le fa la proposta di matrimonio e dice: “Quando torneremo in Italia prometto che indosserai il vestito più importante…quello bianco come il riso”.

Grande emozione e lacrime a fiumi all’Isola. Ma chi è Francesco Tafanelli? È un imprenditore napoletano di 53 anni. I due hanno ufficializzato al loro unione solo a gennaio 2023. Come raccontato dalla Brandi, non era un bel periodo per lei: era appena uscita dalla brutta esperienza con Marco Costantini, da cui nel 2006 ha avuto le figlie gemelle Sofia e Aurora. Francesco di lavoro fa il sales manager per Pronovia e White Sposa Magazine. Ecco dove prende quell’abito!

