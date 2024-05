Sull’Isola dei Famosi è l’ora della verità. Stasera va in onda una nuova puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria accompagnata in studio dai due super opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. C’è molta attesa da parte del pubblico per vedere quello che succederà. Infatti, a differenza delle puntate precedenti sono finiti in nomination tutti i big di questa edizione. Per cui a uscire sarà sicuramente un nome grosso.

I giochi sono già fatti. Si è saputo poco fa infatti chi sarà il concorrente che dovrà abbandonare l’Honduras. Un vero colpo di scena rispetto alle previsioni. La comunicazione ufficiale come sempre verrà data da Vladimir Luxuria. Ricordiamo che al televoto questa settimana sono finiti ben cinque naufraghi Artur Dainese, Samuel Peron, Khady Gueye, Valentina Vezzali e la contessa Alvina Verecondi Scortecci.

Isola dei famosi, è arrivata la notizia: il concorrente deve tornare in Italia

La settimana che si chiude oggi è stata particolarmente dura per i concorrenti. Abbiamo visto che lo spirito dell’isola si è particolarmente accanito sui partecipanti al gioco. Anche la più piccola infrazione al regolamento è stata sanzionata in maniera molto pesante. Le punizioni sono state numerose e di diverso genere: in un caso i naufraghi sono stati privati per alcuni giorni del fuoco, in un altro di una porzione di riso, in un altro è stato impedito loro di utilizzare gli attrezzi per andare a pesca.

Questa è stata inoltre la prima settimana senza Joe Bastianich, costretto a fare ritorno in Italia a causa di alcuni problemi di salute, fortunatamente non gravi. Ed è stata invece la prima settimana sulla playa per i tre nuovi naufraghi: Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai, Intanto i naufraghi continuano a essere divisi in due gruppi separati.

Ma torniamo ai concorrenti. A quanto si è saputo a lasciare l’Isola sei famosi questa sera sarà Valentina Vezzali. Queste ovviamente sono solo previsioni, frutto di sondaggi e voti sui forum che si occupano del reality show. Ma di sicuro la campionessa olimpica sta vivendo giornate complicate in Honduras.

Vezzali si è ritrovata isolata dal gruppo e al centro si strategie mosse contro di lei da Greta Zuccarello in alleanza con Khady Gueye.Le due, nemiche giurate dall’inizio del reality show, si sono infatti ricompattate per far fuori dai giochi l’ex schermitrice. Valentina dal canto suo continua a vivere l’isola nel suo stile, Nei giorni scorsi è riuscita a catturare alcuni pesci. Vedremo se questa cosa sarà di buon auspicio per lei.