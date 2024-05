Isola dei Famosi, sui social è scoppiata poco fa una nuova polemica che riguarda Greta Zuccarello, la più bella concorrente di questa edizione del reality show. Una vicenda che divide i commentatori web e infiamma l’attesa verso la prossima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria affiancata dai due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese.

Greta Zuccarello è uno dei naufraghi intorno ai quali ruota l’edizione 2024 dell’Isola. La ballerina nei giorni scorsi era stata al centro di un vero e proprio scandalo rosa. Un’altra concorrente, Rosanna Lodi, poi eliminata al televoto, l’ha accusata davanti a tutta l’Italia di avere una “tresca” sulla playa con il collega ballerino Samuel Peron, quest’ultimo sposato e con un figlio piccolo. Accuse bollate come falsità da Greta, spalleggiata in studio da Sonia Bruganelli. Adesso si parla di un’altra vicenda.

Isola dei Famosi, nuova bufera su Greta Zuccarello: pubblico in rivolta

Nei giorni scorsi abbiamo visto i naufragi subire una serie di punizioni inflitte loro dallo Spirito dell’Isola a seguito di una serie di infrazioni alle regole del gioco. Uno dei concorrenti a scatenare l’ira dello Spirito dell’isola è stata Valentina Vezzali. Cosa è successo? I naufraghi al momento sono divisi infatti in due gruppi che tra loro non possono comunicare. Tuttavia, la schermitrice avrebbe scambiato alcune parole con componenti dell’altro gruppo.

Le punizioni sono sempre molto dure da digerire per naufraghi, che sono stati privati di volta in volta di porzioni del cibo, del fuoco per cucinare o degli strumenti per andare a pesca. Valentina ha sentito quindi il bisogno di chiedere scusa a tutti per le conseguenze che le sue azioni hanno avuto sul gruppo.

Le scuse di Valentina sembravano accettate. In un video infatti si vede Greta consolare la campionessa olimpica, dicendole di non preoccuparsi per quanto era successo. Ora però altre immagini scoperte dai telespettatori mostrano un’altra realtà e cioè Greta agire alle spalle di Valentina, fomentando gli altri naufraghi contro di lei, inconsapevole di tutto. In particolare si vede la ballerina parlare all’orecchio di Matilde. Davvero è andata così?

La falsità e il doppiogioco di Greta:



-Davanti a Valentina dice poco o niente in merito alla punizione

-Prende Matilde fomentandola contro Vale parlandole a bassa voce👂🏼

-Come se nulla fosse va da Valentina rincuora facendole la bella faccia🐍🤡



Gli attributi purtroppo…#isola pic.twitter.com/bjv6yeUpPz — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 16, 2024

Secondo molti utenti del web Greta quindi avrebbe mostrato una doppia faccia. E adesso c’è chi chiede a gran voce che queste immagini vengano mostrate nel corso della prossima puntata. Sentite il commento d un utente sul web: “Peccato però che non vengono a galla in puntata queste cose e ad andarci di mezzo è Artur che è sempre di buonumore e minimizza cercando sempre di evitare la lite.. E anche questa settimana è al televoto…”.