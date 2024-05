L’Isola dei Famosi 2024 non è un’edizione fortunata, con continui abbandoni dei concorrenti, l’ultimo in ordine di tempo è stato il pesante abbandono di Joe Bastianich e polemiche che non si frenano (Francesco Benigno è tornato alla carica con critiche, accuse e nuovi video) questa edizione del reality condotto da Vladimir Luxuria non trova pace.

Tra cambi di palinsesto e flop di ascolti – i dati sono trementi, non si è mai andati oltre il 16% – in Honduras regna il caos. Vladimir Luxuria lo aveva annunciato: “Ci vediamo domenica 19 maggio”. Così se si era partiti con due appuntamenti settimanali il lunedì e il giovedì, per poi passare a solamente il lunedì, ora si passa alla domenica.

Isola dei Famosi, Valentina pesca e perde tutte le esche

Poi però stando agli spoiler di Davide Maggio si dovrebbe tornare al doppio appuntamento settimanale con la messa in onda anche di mercoledì. Intanto prosegue la vita sull’Isola dei famosi, con due gruppi in due distinte spiagge. La Squadra Blu capitanata dal leader Greta e la Squadra Rossa con al timone il leader Samuel Peron. Sembra che Valentina preferisca trascorrere il suo tempo in solitaria e, lontana dagli occhi indiscreti dei suoi compagni, si cimenta in una nuova sessione di pesca da sola.

La sua assenza non passa inosservata. “Questi sono gli atteggiamenti infantili di cui parliamo”, commenta Samuel. Ma c’è qualcosa che ha fatto innervosire non poco i naufraghi. La mattina seguente si sono resi conto che aveva lasciato la scatola delle esche aperta, facendole uscire tutte e impedendo loro di tentare nuovamente la pesca.

Valentina non sta bene di testa…. Ha preso un pesce, di notte. Peccato che abbia lasciato aperta la scatola con le esche (paguri) che sono tutti fuggiti.

I naufraghi si sono subito lamentati e Greta è sbottata: “Sono uscite tutte le esche fuori…Potevamo pescare stamattina, e invece magicamente qualcuno si sveglia alle quattro del mattino e adesso sono tutte andate”. Sui social molti utenti hanno commentato la leggerezza compita dalla naufraga: “Valentina non sta bene di testa…. Ha preso un pesce, di notte. Peccato che abbia lasciato aperta la scatola con le esche (paguri) che sono tutti fuggiti”,