Brutta notizia all’Isola dei Famosi per Matilde Brandi. Una delle naufraghe top del reality show di Vladimir Luxuria ora rischia davvero grosso, dopo l’episodio che l’ha vista protagonista. Non è riuscita a rimanere dentro le regole del programma e ora la situazione per lei potrebbe maledettamente complicarsi. Le immagini non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio.

Infatti, mentre all’Isola dei Famosi era in corso qualcosa di molto importante, Matilde Brandi non si è probabilmente accorta della sua scorrettezza e ora potrebbe inguaiare pure gli altri compagni di avventura. La produzione ha già fatto sapere che c’è stata la violazione del regolamento, quindi nelle prossime ore dovrebbe essere avvisata in maniera ufficiale.

Leggi anche: “E adesso come facciamo?”. Isola dei Famosi, scoperta choc di Greta e rabbia: il gruppo in difficoltà





Isola dei Famosi, Matilde Brandi viola il regolamento

Durante l’esperienza fin qui vissuta all’Isola dei Famosi, Matilde Brandi è parsa sempre molto determinata e si è messa in gioco per dare il meglio di sé. Infatti, si è pure conquistata il titolo di leader ma nel corso della scorsa notte è andata oltre e quindi non è stata in grado di rispettare le regole. Le conseguenze per lei potrebbero essere inevitabili.

Matilde si è data molto da fare per trovare quanto più cibo possibile nelle acque dell’Honduras. Ma ha superato il confine consentito dall’Isola e questo avrebbe potuto crearle dei pericoli. Una sanzione ai suoi danni dovrebbe essere imminente, anche perché stando al sito Tutto.tv, dovrebbe essere emesso un comunicato ufficiale da parte della produzione.

Gli account ufficiali dell’Isola hanno semplicemente scritto: “Matilde ha oltrepassato il limite consentito… Riceverà una punizione dallo spirito dell’Isola?“. E si scoprirà solamente nei prossimi daytime.