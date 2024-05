Isola dei Famosi, in attesa della nuova diretta, che come annunciato anche da Vladimir Luxuria, è in programma domenica 19 maggio, i naufraghi continuano la loro avvenuta in Honduras. Alle prese con fame, pesca notturna, fuoco e anche le solite tensioni, sono sempre divisi in due gruppi che possono comunicare solo al suono della campanella. Più volte qualcuno ha trasgredito a questa regola e sono scattate punizioni severe e a quanto pare è successo ancora.

Questa volta, si legge anche sui social, è stata Matilde Brandi ad aver “superato il limite”, mentre qualche giorno fa era stata colpa di Valentina Vezzali se la produzione aveva tolto loro il fuoco per ben 48 ore. Quella stessa Valentina che ha finalmente rotto lo sciopero del silenzio. Nel daytime di mercoledì, infatti, si era isolata da tutto e da tutti e per un’intera giornata non ha parlato con nessuno né partecipato alle attività.

Isola dei Famosi, errore fatale di Valentina Vezzali

Prima di chiudersi nel silenzio, Valentina Vezzali si è confidata con Alvina e Greta e ammesso di esserci rimasta male per le numerose nomination ricevute e ipotizzato che ad averla mandata al televoto siano stati Samuel ed Edoardo. I commenti della ballerina e della contessa non sono tardati ad arrivare: secondo loro dovrebbe prendere le nomination con uno spirito diverso e, anziché rimanerci male, dovrebbe apprezzare l’opportunità che le è stata data.

“Tornerebbe comunque dai suoi figli, rimane campionessa, ha la sua carriera e ha fatto una bella esperienza di sette settimane”, hanno detto . Entrambe vorrebbero che Valentina non si isolasse e che provasse quantomeno a sfogarsi con loro: “Questo è un gioco, è ovvio che prima o poi vai in nomination”. Il silenzio è poi finito ma poche ore dopo un ‘errore fatale’ sempre della Vezzali ha creato il caos.

Valentina ha dimenticato la scatola aperta e tutti i paguri sono scappati…

I Barracudas non possono pescare e Greta si lamenta della distrazione di Valentina ⚡️#Isola@MedInfinityIT pic.twitter.com/zmwQLiTghv — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2024

Come si vede nel nuovo video postato sui canali social dell’Isola dei Famosi, Greta si accorge che la scatolina dei paguri è rimasta aperta e dunque addio esche. Chiede ad Aras se sia stato lui, poi esce il nome di Valentina Vezzali e Greta non la prende proprio bene: per colpa della sua distrazione il gruppo non potrà pescare. Ahia.