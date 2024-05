Dopo l’ultima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono stati portati su due isole diverse, a seconda del gruppo di appartenenza. Quello capeggiato da Matilde Brandi, prima leader, è finito su Playa Tristeza, dove le risorse di cibo e di provviste scarseggiano ampiamente. Mentre quello con leader Edoardo Stoppa è stato portato Playa Joya, dove invece i concorrenti hanno trovato una situazione decisamente più comoda.

I concorrenti che si trovano su Playa Tristeza, avendo perso la prova, hanno scoperto, una volta arrivati sulla nuova isola hanno scoperto che le risorse sono scarsissime. All’interno di un baule, infatti, hanno ritrovato una manciata di riso, che dovrà bastare a tutti per ben 10 giorni, e basta.

Isola dei Famosi, Aras torna alla playa bendato

I naufraghi che invece hanno vinto la prova all’Isola dei Famosi sono sbarcato su un’isola molto accogliente con cibo e diversi utensili utili per la pesca e la cucina. Il clima sereno è stato un po’ spazzato via dalla maledizione della nuova arrivata Linda Morselli che ha colpito il naufrago Aras Senol, che si è ritrovato a dover vivere per ventiquattro con una benda sugli occhi.

“Ore 1:09 e Aras si presenta alle nomination con una benda che dovrà indossare per 24 ore, chissà cosa penseranno i suoi fan e parenti dalla turchia”, si legge sui social. “Edoardo Stoppa che dice ad Aras che per lui è giornata relax, ma povero non vede un ca*** con quella benda #isola”, ha scritto un utente ironizzando sul discorso fatto da Edoardo al compagno di gioco.

Edoardo Stoppa che dice ad Aras che per lui è giornata relax, ma povero non vede un cazzo con quella benda #isola pic.twitter.com/kt0MQ2bFQx — Valentina ✨ (@vogliosolot3) May 15, 2024

Ovviamente Aras non potrà pescare o fare ogni attività utile per se stesso e per il gruppo. E i naufraghi sono sono costretti a badare a lui. Dovendo trascorrere le prossime ventiquattro ore con una benda sugli occhi, i naufraghi hanno invitato Aras a trascorrere una giornata di relax: “Oggi sei servito e riverito, mettiti qui, sdraiati e riposati”. “Ti lasciamo un attimo qui poi torniamo”, ha detto Edoardo Stoppa al naufrago bendato, in modo da avere anche il tempo per organizzare la giornata, procacciare cibo e badare al fuoco.