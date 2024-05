Sono una delle coppie più salde dello show business italiano, e mai erano stati separati tanto a lungo. Per Juliana Moreira la lontananza dal marito, Edoardo Stoppa, è una tortura. La show girl brasiliana si è “confessata” a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo di ieri 18 maggio. Il 54enne conduttore televisivo milanese, infatti, si trova a Cayos Cochinos in Honduras, come concorrente della diciottesima edizione de Isola dei Famosi e lei è appena tornata dopo avergli fatto una sorpresa. I due, evidentemente, sono innamoratissimi, al punto che per Juliana Moreira la lontananza da Edoardo, padre dei suoi figli Sol e Lua, è “come un lutto”.

È vero amore

Ecco, testuale, un passaggio che da solo spiega il vero amore che lega i due: “Quando dicono ‘cioè mi manca da morire, mi manca come l’aria‘, io l’ho capito veramente cos’è mancare come l’aria, perché iniziavo a parlare di lui e mi mancava il fiato. Quindi? Forse sono innamorata?”. La risposta non può che essere sì, d’altronde il resto del racconto fatto a Silvia Toffanin è un inno all’amore. “È la prima volta dopo 16 anni che sono lontana da Edo così per tanto tempo e senza contatto. Cioè quando mi dicono ‘ma l’Isola è vera?’ È così ragazzi perché io dal 4 aprile non lo sento più”.

La sorpresa di Juliana

Il discorso cade, poi, sulla recente sorpresa che lei gli ha fatto, volando sino in Honduras per incontrarlo. Parole piene di premura: “L’ho trovato molto provato, molto magro però è un’esperienza che gli rimarrà tutta la vita. Mi ha detto ‘dì ai bambini che ogni volta che ci sediamo a tavola dobbiamo ringraziare per tutto quello che abbiamo. È difficile ma vedo che lui se la sa cavare, non si ferma un momento, sono orgogliosa“.

Segue il racconto di un’esperienza, quella di una settimana con i naufraghi de L’Isola dei Famosi, che lei ha visto solo dall’esterno, pur se da un osservatorio privilegiato: “Per me è stato un incubo, soprattutto la notte. Quando li vediamo tutti coperti non è perché fa freddo, fa caldissimo, ma loro dormono vicini e coperti per difendersi dai granchi di terra che escono di notte e si infilano nei vestiti, poi ci sono tarantole, serpenti, iguana. Io non ho chiuso occhio”.

Le lacrime

Ancora sulla visita in Honduras: “Questo regalo che ci hanno fatto è stato importantissimo. È la prima volta in 16 anni che stiamo tanto tempo lontani. Io sono abituata alla mancanza perché la mia famiglia è in Brasile, però il telefono aiuta tanto. E con l’Isola invece non c’è nessun contatto, quindi è stata tosta ma ora sono più rilassata, prima nemmeno riuscivo a parlare di lui, come iniziavo a parlare di lui piangevo“. Infine, a far piangere ulteriormente Juliana ci ha pensato anche il filmato che ricostruiva la lunga storia d’amore della showgirl e del conduttore televisivo, che si concludeva, appunto, con gli abbracci sull’Isola.