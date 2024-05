“Devo dire di lei”. Amici 23, Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Sarah Toscano dopo il trionfo

Una scommessa vinta, anzi più di una scommessa. Lorella Cuccarini ci aveva visto lungo, puntando su Sarah Toscano, la vincitrice di Amici 23 e volendola nella squadra capitanata da lei ed Emanuel Lo. Un rapporto che si è consolidato nel tempo e ha portato alla commozione e alle lacrime della insegnante di Sarah, che le ha dedicato parole dolcissime. “Lei è l’emblema di Amici”, ha detto Lorella Cuccarini, lodando la tenacia e la costanza della cantante per cui non è stata solo una coach, ma una vera guida. Leggiamo, ora, le dichiarazioni di Lorella Cuccarini dopo la vittoria della sua allieva contro la ballerina Marisol, della squadra di Alessandra Celentano.

La commozione di Lorella

“Sono felice, lei pensava di essere sempre l’ultima della fila, di dover chiedere permesso”, racconta Lorella Cuccarini. “Sarah rappresenta un po’ quello che è l’emblema del programma. È entrata che non aveva mai fatto una lezione di canto, aveva solo tanta voglia di imparare. E in questo la testardaggine è stata molto utile. Ha fatto un percorso”. Parole dolcissime sulla cantante di Sexy Magica, che nel frattempo ha già raggiunto il milione di stream.

Le dichiarazioni in conferenza stampa

Non capita tutti i giorni di vedere una professionista come la Cuccarini, con una carriera e un’esperienza pluridecennale, piangere come una bimba. Ha pianto praticamente per l’intera puntata. E ancora, sollecitata in conferenza stampa sulla vittoria di Sarah: “Questi otto mesi non sono stati sempre in crescita. Ha avuto momenti di grande difficoltà”.

Ma poi è prevalso il talento, accompagnato dalla costanza della 18enne cantante di Pavia. “Poi è successo qualcosa e in lei è scattata una crescita esponenziale. Nel serale è sbocciata come il fiore più bello che si potesse immaginare”.

Gli altri premi

La vittoria è arrivata dopo una lunga puntata con ospiti Mattia Zenzola, vincitore della ventiduesima edizione e Angelina Mango.

Vediamo gli altri premi della serata a chi sono andati. Il Premio della critica è stato conquistato da Marisol, mentre il cantante Petit ha vinto il Premio Speciale per la Comunicazione e Holden quello delle radio. Il Premio Speciale Spirito Libero è andato a Dustin, mentre il Premio Spotify a Mida.