“Sei infantile!”. Isola dei Famosi, Luxuria perde la pazienza e sbrocca in diretta a uno dei naufraghi. È successo durante la puntata domenicale del 19 maggio 2024. Tutto accade a fine puntata quando si sta parlando di televoto ed eliminazione. Come abbiamo già raccontato ad avere la peggio è stata Valentina Vezzali. C’è da dire che nella puntata di ieri, la famosa campionessa di scherma ha tenuto banco per gran parte della puntata.

Sin dall’inizio la Vezzali si è scontrata col gruppo dei naufraghi che per una settimana intera l’hanno messa da parte e le hanno rivolto dei pensieri non proprio lusinghieri. Ma non è finita, perché durante le prove, Valentina ha commesso un’infrazione molto grave durante la famosa prova-leader. A quel punto si è passati ad una vera e propria punizione per via del gesto choc di Valentina Vezzali e il conseguente annuncio (molto molto piccato) di Vladimir Luxuria.





“Sei infantile!”. Isola dei Famosi, Luxuria perde la pazienza

Poco più tardi, per via di un televoto flash, Valentina Vezzali ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2024 e chiaramente non senza polemiche. La campionessa è dovuta andare via per via del quasi 50% dei voti del pubblico che l’ha votata per l’eliminazione. Ed è proprio in questo momento, quando è a un tratto dall’andarsene dalla Palapa, che commette un errore imperdonabile per Luxuria.

Il pubblico ha deciso… Valentina deve lasciare definitivamente l'#Isola pic.twitter.com/oW8p82JT9s — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 19, 2024

Valentina infatti se ne stava andando senza salutare nessuno: “Te ne stavi scappando. Non voglio che lasci così l’isola perché comunque hai fatto un percorso… La gente da casa ha voluto che tu tornassi a casa e non è colpa dei tuoi compagni naufraghi. Salutali con un sorriso se non con un abbraccio. Scusa Valentina, a me piace essere sincera. Perché te ne stavi andando via senza neanche salutare nessuno?”.

Pietro difende a spada tratta sua mamma Valentina e accusa Khady, Greta ed Edoardo Franco ❤️#Isola pic.twitter.com/xClUVFry94 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2024

E ancora Luxuria: “Perché eri incazz..a, incavolata, imbronciata. Un po’ infantile, scusa ma ora lo dico. Ti ho difesa fino ad ora”. A questo punto la Vezzali prova a scusarsi ma è ormai troppo tardi, la donna prova a dare delle spiegazioni ma non reggono in studio. Così Luxuria la invita a dare il suo “Bacio di Giuda”, poi la saluta e per lei l’esperienza dell’Isola del famosi 2024 finisce così.

