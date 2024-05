Domenica 19 maggio è andata in onda la nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Al timne del reality sempre Vladimir Luxuria, con gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Durante la nuova puntata, la conduttrice ha anticipato che non c’è più la divisione in due squadre e il nuovo leader è Karina Sapsai. In nomination c’erano: Artur Dainese, Samuel Peron, Valentina Vezzali, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci. Il verdetto del televoto ha salvato Samuel Peron. Restano così Khady, Artur, Valentina e Alvina, sono finiti al nuovo televoto flash che ha salvato Khady e Alvina, tra Artur e Valentina Vezzali, il pubblico ha deciso di mandare a casa la campionessa olimpica.

Khady ha vinto la sfida e ha ricevuto una lettera da sua mamma. Ma davanti alla scelta tra la lettera e il cibo (per sé ma anche per i suoi compagni) la naufraga ha deciso di rinunciare e di prendere il cibo per tutti. A fine puntata sono arrivate le nomination. I naufraghi hanno espresso le proprie preferenze: Greta Zuccarello e Artur Dainese sono i nominati del gruppo, mentre il nominato dal leader Karina è Aras Senol.

Isola dei Famosi, a fine puntata la lite in diretta tra Khady e Artur

Durante le nomination è accaduto qualcosa di molto particolare che non è sfuggito agli attenti telespettatori dell’Isola dei Famosi. In questi mesi Artur e Khady hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia, ma in tanti pensano che tra i due ci sia qualcosa in più, ma le cose sono cambiate quando a Cayo Cochinos è arrivata Karina Sapsai.

Durante la nomination Vladimir ha chiesto ad Artur cosa pensasse delle due concorrenti dando una votazione e lui ha risposto con un 8 per entrambe. Ma a far infuriare Khady è stato il fatto che il naufrago ha detto di poter tradire l’amica per il gioco e lei si è infuriata: “Per i valori che ho, io no accetto queste cose. Non tradirei mai una persona a cui tengo. Sei libero di dire quello che vuoi, ma poi prendi le conseguenze. Significa che per arrivare al tuo scopo mi tradiresti e mi colpiresti alle spalle“, ha detto.

– "Quanto ti piace Khady da 1 a 10? e Karina?

– "Sì"

E a fine puntata non è passato inosservato un battibecco tra Khady e Artur alla fine della puntata in diretta. Come riporta Biccy, “mentre Elenoire Casalegno stava parlando – si è sentita Khady mentre diceva: ‘Stai attento a quando fai le cose, perché io sono vendicativa, occhio’. Artur spiazzato ha risposto: ‘Perché, cosa ti ho fatto adesso?’. Nessuno dallo studio si è accorto della scenata di Khady”, si legge sul sito. Secondo il pubblico Khady si è infuriata per la risposta data a Vladimir poco prima.