Re Carlo e il regalo clamoroso a Camilla. In questi giorni i due sovrani hanno festeggiato il loro 20esimo anniversario di matrimonio. La storia d’amore tra Re Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker Bowles continua a far parlare di sé, affascinando il pubblico sin dagli anni ’80. Il celebre triangolo amoroso Carlo-Diana-Camilla è stato oggetto di lunghi dibattiti negli anni ’90 e ancora oggi divide l’opinione pubblica: c’è chi parteggia per la compianta Diana e chi, invece, ritiene che alla fine abbia vinto il vero amore.

Quel che è certo è che il legame tra Re Carlo e Camilla ha resistito al tempo e alle difficoltà. I due sono sempre stati molto vicini fin da giovani, uniti da un sentimento profondo che, nonostante le rispettive nozze con altri partner, non si è mai spento. Dopo anni di ostacoli e vicende pubbliche, nel 2005 hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio. Dal 2022 sono diventati ufficialmente Re e Regina del Regno Unito e, pur avendo superato da tempo l’età della pensione, continuano a viaggiare instancabilmente per il mondo, rispettando una fitta agenda di impegni ufficiali che metterebbe in difficoltà anche una coppia ben più giovane come William e Kate.

Il gesto di Carlo che ha sorpreso la moglie Camilla

Recentemente, i sovrani hanno celebrato i 20 anni della loro unione con un viaggio in Italia, durante il quale Re Carlo ha fatto a Camilla un regalo davvero sorprendente: una tenuta da sogno dal valore stimato di tre milioni di sterline. La proprietà, chiamata Old Mill, si trova nel cuore del Wiltshire, immersa nella quiete delle colline e affacciata sul fiume Avon, in una zona celebre anche per essere stata set di film iconici come Orgoglio e Pregiudizio e Harry Potter.

Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, Re Carlo avrebbe acquistato la tenuta all’ultimo minuto, soffiandola a un fondo immobiliare intenzionato a trasformarla in una location per eventi. Un intervento che ha evitato l’afflusso di curiosi nei pressi della residenza reale, garantendo maggiore privacy e sicurezza alla famiglia.

Così, con un solo gesto, Re Carlo è riuscito sia a sorprendere la Regina con un dono di grande valore affettivo, sia a proteggere la serenità della vita privata reale. Un doppio risultato che dimostra, ancora una volta, quanto il loro legame sia solido e profondo, proprio come nelle migliori storie d’amore a lieto fine.

