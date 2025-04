Sorrisi, strette di mano e uno scambio di parole intense hanno contraddistinto l’incontro a sorpresa tra Papa Francesco e i sovrani del Regno Unito, avvenuto ieri pomeriggio a Casa Santa Marta. Un momento tanto inaspettato quanto carico di significati, che ha visto il Pontefice accogliere re Carlo e la regina Camilla senza mascherine, né ausili per l’ossigeno, nonostante le sue recenti fragilità di salute. L’immagine ufficiale diffusa oggi da Buckingham Palace e dal Vaticano mostra Francesco seduto, in atteggiamento sereno, mentre stringe la mano a Camilla, visibilmente emozionata, e guarda Carlo, in piedi con un dono in mano.

Un incontro privato, avvenuto nella quiete dell’appartamento papale, che ha sorpreso anche per la sua discrezione. Il colloquio, della durata di venti minuti, era stato inizialmente previsto, poi cancellato, ma infine ripreso e realizzato in un clima di grande riservatezza. Papa Francesco, appena dimesso dopo un lungo ricovero per una polmonite bilaterale, ha dimostrato una notevole vitalità, accogliendo con calore i sovrani in occasione di una giornata molto speciale per loro: il ventesimo anniversario di matrimonio, celebrato proprio nella capitale italiana.

“È pronto a farlo”. Il gesto di Harry contro il Carlo e Kate: a rischio la pace nella famiglia reale





Re Carlo e Camilla incontrano Papa Francesco

Il legame tra re Carlo e il Vaticano affonda le radici in una storia fatta di gesti significativi e di una crescente apertura interreligiosa. Da anni Carlo si definisce “multireligioso” e ha promosso un avvicinamento tra anglicani e cattolici, percorso che ha avuto impulso già sotto il regno della madre Elisabetta II. Un momento cruciale di questo cammino fu la visita di Giovanni Paolo II a Londra nel 1982, la prima di un Papa in carica nel Regno Unito, simbolo di una nuova stagione di dialogo tra le due Chiese.

Non mancano nella storia recente altri episodi che legano il sovrano britannico alla Chiesa di Roma. Il matrimonio tra Carlo e Camilla, celebrato il 9 aprile 2005, fu posticipato per permettere al principe del Galles, all’epoca, di partecipare ai funerali di Giovanni Paolo II. Un gesto che allora fu letto come segno di grande rispetto verso la figura del Papa polacco. E ancora, durante l’incoronazione di Carlo nel 2023, si è reso necessario ricorrere alla Westminster Cathedral per ottenere in prestito alcuni piviali, a causa delle carenze nella dotazione anglicana, come rivelato dal biografo Robert Hardman.

L’incontro di ieri si inserisce in un contesto personale particolarmente delicato per entrambi i protagonisti. Papa Francesco, reduce da una degenza complessa, e re Carlo, anch’egli alle prese con problemi di salute, hanno trovato nel loro colloquio un’occasione non solo diplomatica, ma profondamente umana. Uno scambio di conforto tra due figure spirituali che, seppur su sponde ecclesiali differenti, condividono esperienze comuni e una visione del mondo votata al dialogo e alla compassione. Un gesto potente nella sua semplicità, che ha parlato il linguaggio della vicinanza più che della politica.