Il Principe Harry e lo smacco al papà Carlo. Non c’è pace per i reali che negli ultimi tempi stanno attraversando un periodo difficile dovuto alle malattie del sovrano e di Kate Middleton. Proprio in questi giorni si è saputo che Harry e la moglie Meghan Markle potrebbero presto lasciare gli Stati Uniti. La decisione sembra legata al ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump.

Meghan Markle non ha mai nascosto il suo giudizio negativo sull’attuale presidente americano. Inoltre recentemente i duchi di Sussex hanno acquistato casa in Portogallo e così in tanti pensano che questa potrebbe essere la loro nuova destinazione. Intanto, comunque, il principe Harry sta facendo discutere una sua decisione. Si tratterebbe di un vero e proprio ‘schiaffo‘ al papà, Re Carlo III d’Inghilterra.

Leggi anche: “Cambiano paese”. Harry e Meghan Markle e la clamorosa decisione: dove e perché





La decisione di Harry e lo ‘sgambetto’ al papà Carlo

Secondo i tabloid inglesi il prossimo lunedì 4 dicembre potrebbe segnare un nuovo livello di scontro tra il principe Harry e il resto della famiglia reale, in particolare il papà Re Carlo III. Proprio quel giorno, infatti, il secondogenito del sovrano ha organizzato un’importante iniziativa benefica a Los Angeles.

Proprio nello stesso giorno, però, è prevista la visita nel Regno Unito dell’emiro del Qatar. Si tratta di un evento ufficiale che vede Re Carlo e Kate Middleton impegnati in diversi eventi ufficiali. Stiamo parlando di una cena di gala e il ricevimento di Stato. Di certo si tratta di un avvenimento non così banale. Ma perché il principe Harry ha deciso di organizzare l’evento proprio lo stesso giorno?

Oltremanica c’è chi sta chiedendo se non si tratti di una coincidenza oppure se dietro questa decisione di Harry non si celi qualcos’altro. Che il principe abbia scelto proprio questa data per distogliere l’attenzione dei media dagli impegni ufficiali del resto della famiglia? Certo non sarebbe la prima volta che il fratello minore di William si rende protagonista di un gesto ben poco ‘cortese’ nei confronti della famiglia reale. E in un contesto di rapporti sempre tesi ogni mossa rischia di aumentare la distanza tra i soggetti coinvolti.

“Li hanno fatti fuori”. Harry e Meghan Markle, colpo bassissimo. La royal family ha preso la sua decisione