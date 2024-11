Il principe Harry e la moglie Meghan Markle via dagli Stati Uniti. Sta rimbalzando su siti e media la notizia che vorrebbe i due lontani dagli Usa dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. A quanto pare il ritorno alla Casa Bianca del tycoon newyorkese avrebbe destabilizzato la coppia, in particolare l’attrice.

Harry e Meghan, lo ricordiamo, vivono dal 2020 a Montecito, in California. La decisione è arrivata a seguito della scelta di lasciare i ruoli di membri senior della famiglia reale. Da quel momento si è molto parlato della loro vita, dei loro affari e recentemente anche di una presunta crisi tra i due. Ora, però, arriva la voce di un’esperta di cose reali, la caporedattrice del Daily Mail Charlotte Griffiths.

Leggi anche: “Li hanno fatti fuori”. Harry e Meghan Markle, colpo bassissimo. La royal family ha preso la sua decisione





I motivi dietro l’ipotesi di trasferimento in Portogallo

La giornalista ha affermato che la recente conquista della presidenza americana da parte di Donald Trump ha “molto turbato” Meghan Markle. Per questa ragione la coppia potrebbe decidere di lasciare la villa di Montecito e andarsene altrove. Difficile, però, che la nuova casa di Harry e Meghan sia nel Regno Unito. I due potrebbero trasferirsi in Europa sì, ma in Portogallo.

Giusto poco tempo fa la coppia ha acquistato una casa a Melides, un’incantevole cittadina costiera nel cuore della regione dell’Alentejo, a sud di Lisbona. A Gb News Charlotte Griffiths ha rivelato che la duchessa moglie di Harry “detestava Trump visceralmente e per molte ragioni diverse, e in passato ha detto in diretta televisiva che è un misogino. Quindi potrebbe voler lasciare l’America”.

L’acquisto della casa in Portogallo ha fatto seguito allo sfratto da Frogmore Cottage voluto da Re Carlo dopo l’uscita di Spare e indispettito dai continui attacchi di Harry e Meghan alla famiglia reale. La “dimora delle rane” era stata donata dalla regina Elisabetta al nipote. L’ipotesi del trasferimento in Portogallo è avvalorato da un altro fatto. Lì vicino, a Lisbona, vivono la cugina di Harry, Eugenia di York e il marito, Jack Brooksbank, con i figli August ed Ernest, rimasti molto legati ai duchi di Sussex.

“Adesso è proprio finita”. Meghan Markle e Harry, la rottura è totale: cosa si è scoperto