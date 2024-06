“Ma allora Anna Tatangelo…”. Gigi D’Alessio su Rai1, il pubblico impazzisce per l’ex compagna del cantante. Ma cosa è successo? Durante la serata del 13 giungo 2024, su Rai 1 è andato in onda un concerto speciale di Gigi D’Alessio: “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”. Si tratta di una sorta di “best of” dei concerti registrati il 7 e l’8 giugno a Piazza del Plebiscito a Napoli.

Un concerto-evento per i tanti fan del cantante partenopeo. Non è la prima volta che viene organizzato tra l’altro, si tratta di uno spettacolo partito nel 2022 per festeggiare i 30 anni di carriera di Gigi. Ben otto live tutti sold out, con 14 violini sul placo e una band diretti dal Maestro Adriano Pennino.





“Ma Anna Tatangelo…”. Gigi D’Alessio live, pubblico impazzisce

Vicino a Gigi c’erano Francesco D’Alessio e Max D’Ambra alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Alfredo Golino alla batteria, Lorenzo Maffia al piano, Ciro Manna e Pippo Seno alle chitarre. E tra gli ospiti c’erano: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè Pequeno, LDA, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi. Eppure la grande assente, come notano molti, era una e soltanto una: Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio canta “Un Nuovo Bacio” a Napoli, in Piazza del Plebiscito, durante la terza edizione del suo concerto-evento #GigiUnoComeTe.♥️pic.twitter.com/amLUQo9yrJ — With Love Music (@WithLove_Music) June 13, 2024

L’ex compagna di Gigi ancora una volta non c’era e tutti coloro che in piazza ci speravano, si sono dovuti ricredere. Tutti si aspettavano una trionfale entrata quando Gigi ha cantato“Un nuovo bacio“. “Dopo anni non sono ancora abituato a ‘Un nuovo bacio’ senza Anna Tatangelo”, ha fatto sapere un utente. E ancora: “Sogno della vita: risentire ‘Un nuovo bacio’ cantata da Anna e Gigi”.

Niente da fare però. E nonostante i due siano in ottimi rapporti, almeno così dicono i diretti interessati e che lo facciano sopratutto per il bene di loro figlio Andrea, i due non si sono più mostrati insieme pubblicamente, neanche per fare una cantata in memoria dei vecchi tempi. Chissà, magari fra qualche anno ci riusciranno!

