“Scusa Michelle, io non ce la faccio più”. Io Canto Family, Anna Tatangelo in lacrime: la Hunziker costretta a fermare la puntata. Cosa è successo. È stata un’altra puntata a dir poco emozionante, quella di Io Canto Family del 10 giugno 2024. C’è da dire che ogni serata qualche lacrima è inevitabile: piangono tutti, giurati, choc, cantanti in gara, big ospiti, tutti. E stavolta ad avere la peggio è la meravigliosa Anna Tatangelo, una delle insegnanti tra Benedetta Caretta, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta ed Iva Zanicchi.

A farla ‘sporca’ nel senso bello del termine chiaramente, è appunto la padrona di casa che decide di fare una sorpresa all’ex moglie di Gigi D’Alessio. La conduttrice svizzera infatti, ad un tratto, fa collegare il figlio e i suoi fratelli col programma. Il ragazzo l’ha ripresa con ironia e gli ha dato qualche consiglio, mentre i secondi l’hanno fatta praticamente distrutta, facendola finire in lacrime.





Io Canto Family, Anna Tatangelo in lacrime

Ma cosa è successo in pratica? Sui ledwall dello studio, la bella coach del programma, ha visto comparire alcuni suoi parenti, tra cui il figlio Andrea ed alcuni suoi fratelli. Il giovane ha voluto fare un grosso in bocca al lupo alla mamma, dicendole che è sempre dalla sua parte. Poi l’ha voluta riprendere ricordandole di fare attenzione alla pronuncia dell’inglese.

A questo punto Anna Tatangelo ha iniziato a ridere, fiera di suo figlio. Poco dopo prendono la parola i due fratelli e la sorella della cantante, Maurizio, Giuseppe e Silvia. È a questo punto che la famosa cantante perde ogni freno inibitorio e scoppia a piangere di fronte a tutti. Il motivo è semplice: loro quattro recentemente hanno perso la mamma e la cosa è ancora troppo fresca per parlarne senza emozionarsi.

A questo punto sullo schermo arrivano delle foto che la ritraevano in compagnia dei suoi fratelli e della madre. E quando i fratelli le hanno detto che la donna sarebbe stata fiera di lei, Anna non ha retto ed è finita in lacrime. Subito Michelle Hunziker le se è avvicinata e le ha dato supporto. Ma la cosa ha veramente toccato il cuore di Anna Tatangelo e tutto il pubblico.

