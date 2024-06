Le rivoluzioni in Rai sono ormai all’ordine del giorno. A farne le spese un programma in onda su Rai 1 che rischia di tramontare dopo una sola stagione. Il motivo? Ascolti troppo bassi. La Rai nelle prossime settimane saluterà Marcello Masi. “Come giornalista sono stato anche direttore del TG2 e poi ho seguito la mia passione per i viaggi. Un giorno, per pura curiosità, ho fatto un calcolo dei chilometri fatti in giro per l’Italia durante la mia carriera”.

E sono circa un milione: “Insomma, è giunto il momento di pensare ad altro. Camper è il mio ultimo programma: ho deciso che dopo questa edizione lascerò la Rai e andrò in pensione. Ho 65 anni e la mia professione mi ha dato tantissimo”. Così mentre si fa largo l’idea di portare nella tv di Stato il duo comico formato da Pio e Amedeo.





Rai, il programma potrebbe non essere rinnovato

Scrive Giuseppe Candela sul portale Dagospia.it: “Dopo gli ultimi show a Mediaset, i numerosi impegni teatrali, Pio e Amedeo vorrebbero approdare nuovamente sul piccolo schermo. Sarebbero in corso manovre avvicinamento a Viale Mazzini”. E sempre Dagospia rivela che un programma potrebbe aver finito la sua corsa.

Si tratta di L’Acchiappatalenti. Stando ai risultati ottenuti viene difficile pensare che la Rai dia il via libera per una seconda edizione. Io onda su Rai 1 il programma, guidato da Milly Carlucci, programma si snoda attraverso cinque puntate ricche di spettacolo, emozioni e sorprese: i protagonisti sono cinque personaggi famosi che mettono alla prova le loro capacità di talent scout cercando di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche.

La prima edizione è stata vinta da Mara Maionchi insieme alle Black Widow e a Gina De Boer, mentre in seconda posizione Wanda Nara con Antonio Vaglica e le Sensual Ladies guidate da Carolyn Smith (premio d’argento), e al terzo posto si è classificato Teo Mammucari con Matteo Del Campo e Denis Zhygalstov.